Una madre perfetta, stanca di essere data per scontata, decide di sparire alla vigilia delle feste. Da qui prende il via una commedia irriverente e sentimentale che ribalta l’immagine tradizionale del Natale, di cui nelle scorse ore è uscito un assaggio nel video che preannuncia ciò che vedremo presto. Il film arriverà in streaming su Prime Video il 3 dicembre 2025

Michelle Pfeiffer si ribella al Natale nel nuovo film diretto da Michael Showalter: la diva di Hollywood è la protagonista di Oh. What. Fun., la nuova commedia natalizia che racconta di fuga dicembrina, tra ironia e malinconia.

La celebre attrice americana a far parlare di sé con un ruolo inedito e pungente: quello di una madre che, logorata dalla fatica di dover gestire tutto, sceglie di andarsene proprio nel periodo più caotico dell’anno.

Da qui prende il via una commedia irriverente e sentimentale che ribalta l’immagine tradizionale del Natale, di cui nelle scorse ore è uscito un assaggio nel video che preannuncia ciò che vedremo presto. Il film arriverà in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 dicembre 2025.

È questa la scintilla narrativa del nuovo film diretto da Showalter, il cui trailer appena uscito (che potete guardare in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) anticipa un racconto di fuga e riscoperta personale, in cui l’ironia si intreccia con una sottile nota di malinconia.



Claire Clauster, la madre che tiene unita la famiglia

Al centro della storia della commedia Oh. What. Fun. c’è Claire Clauster, donna energica e meticolosa, punto di riferimento per una famiglia affettuosa ma disordinata. È lei a occuparsi di ogni dettaglio delle festività, dalle decorazioni alle ricette, dai regali perfettamente impacchettati all’atmosfera domestica. Tutto ruota intorno a lei, eppure nessuno sembra accorgersene davvero.

Quando, alla vigilia di un viaggio che sperava potesse riavvicinarli, scopre di essere stata dimenticata da marito e figli, Claire reagisce d’impulso: prende la macchina e sparisce, lasciandosi alle spalle la casa addobbata e il peso delle responsabilità. Inizia così un viaggio solitario, una parentesi imprevista che la porterà a guardare con occhi nuovi il significato delle feste e del legame familiare.

Un film che sovverte i rituali del Natale

Con la regia di Michael Showalter – reduce dal successo su Prime Video di The Idea of You – il film Oh. What. Fun. si allontana dai consueti toni zuccherini dei racconti natalizi per abbracciare una prospettiva più matura e autoironica. La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Showalter e Chandler Baker, indaga la stanchezza invisibile delle madri, l’equilibrio precario tra dedizione e annullamento di sé, trasformando la classica “commedia delle feste” in una riflessione leggera ma lucida sulla ricerca di autonomia.



Un cast ricco di volti noti

Accanto a Michelle Pfeiffer, il film Oh. What. Fun. schiera un cast corale che include Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu e Maude Apatow. Completano il gruppo Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen, che contribuiscono con i loro personaggi a intrecciare dinamiche familiari e comiche dal ritmo serrato.



Gwen Stefani accompagna la fuga di Claire

A dare ulteriore colore alla commedia è la colonna sonora originale che ospita Shake The Snow Globe, brano inedito firmato da Gwen Stefani, vincitrice di un Grammy Award. La cantante ha raccontato di aver accettato la proposta con entusiasmo: “È la prima volta che mi viene chiesto di scrivere un brano per un momento specifico di un film. Mi ha reso nervosa, elettrizzata e motivata ad accettare la sfida e creare una canzone natalizia che fosse allo stesso tempo allegra, nostalgica e capace di riflettere lo spirito di Oh. What. Fun”.

L’uscita su Prime Video

Il film Oh. What. Fun. arriverà in streaming su Prime Video il 3 dicembre 2025. Il trailer lascia intuire una storia in cui humour e tenerezza convivono, guidata da una Michelle Pfeiffer carismatica e vulnerabile che, tra risate e malinconie, trasforma una fuga natalizia in una brillante commedia sull’identità e sull’amore familiare.

