Con uno stile visionario e poetico, l'opera firmata da Fernanda Fayar costruisce invece la vita e la misteriosa morte di una militante queer tra gli anni '60 e '80 in Brasile, combinando archivi reali e immaginari per interrogare la memoria collettiva e l’invisibilità storica delle minoranze. Il film sarà proiettato giovedì 8 maggio all’interno de “La Nueva Ola” - 18° Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano", al Cinema Barberini di Roma

L'IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana presenta a Roma i film vincitori della V edizione del Premio IILA-Cinema: Kinra di Marco Panatonic (Perù, 2023), vincitore categoria Lungometraggi di finzione, e Neirud di Fernanda Faya (Brasile, 2023), vincitore categoria Lungometraggi documentari.

Oggi giovedì 8 maggio , all’interno de “La Nueva Ola” - 18° Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano" al Cinema Barberini, saranno proiettati i film alla presenza dei registi, che incontreranno il pubblico in occasione di ciascuna proiezione.

Il Premio si è avvalso di una Giuria d’eccezione, presieduta da Caterina D'Amico (Fondazione Zeffirelli, ex Preside della Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma) e composta da Esteban Ferrari (Presidente FEISAL – Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina), Laura Citarella (regista argentina), Bruno López- Petzoldt (docente Universidade Federal da Integração Latino Americana de Brasil, Paraguay/Brasile), Tommaso Santambrogio (regista italiano).

KINRA

Girato interamente in lingua quechua e interpretato da attori non professionisti, Kinra è un intenso road-movie che racconta il viaggio interiore e fisico di un giovane contadino andino, affrontando lo sradicamento culturale, la discriminazione linguistica e il conflitto tra memoria e modernità. Come si legge nelle motivazioni della Giuria, che ne ha apprezzato soprattutto “la messa in scena che mostra la cultura autoctona andina senza filtri”, il film “è espressione di una cinematografia che cerca la sua strada ed è quindi meritevole di avere maggiore visibilità in un contesto internazionale”.

NEIRUD

Con uno stile visionario e poetico, Neirud ricostruisce invece la vita e la misteriosa morte di una militante queer tra gli anni '60 e '80 in Brasile, combinando archivi reali e immaginari per interrogare la memoria collettiva e l’invisibilità storica delle minoranze. Il documentario è stato premiato per la sua “lettura allegorica della società latinoamericana e delle sue minoranze” e per la sua struttura narrativa molto efficace “nell’intrecciare stilemi linguistici diversi con un uso sapiente delle immagini di repertorio”.

Il Premio IILA-Cinema rinnova la collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali di Sapienza Università di Roma, che assegnerà anche quest’anno il Premio Giuria Giovani.

Il Premio IILA-Cinema, rivolto a registi latinoamericani minori di 40 anni, è promosso dall’IILA, con il contributo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (DGCS / MAECI), e supporta l’industria cinematografica dei Paesi dell’America Latina, con l’obiettivo di valorizzarne i nuovi talenti e di incentivare la distribuzione delle produzioni cinematografiche latinoamericane in Italia.

La V edizione del Premio ha visto partecipare ben 88 registi provenienti da 14 Paesi latinoamericani.