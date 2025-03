È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola firmata dal regista e sceneggiatore francese, in arrivo nelle sale italiane il 10 aprile 2025. Si tratta di un thriller intriso di mistero e suspense, un’opera che promette di immergere gli spettatori nelle atmosfere enigmatiche tipiche delle opere di maestri del mistero come Agatha Christie e Georges Simenon

L’attesissima pellicola firmata dal celebre regista e sceneggiatore francese arriverà nelle sale italiane a partire dal 10 aprile 2025. Si tratta di un thriller intriso di mistero e suspense, un’opera che promette di immergere gli spettatori nelle atmosfere enigmatiche tipiche delle opere di Agatha Christie e Georges Simenon.



Titolo originale Quand vient l’automne, il film che in Italia esce con il titolo di Sotto le foglie porta l’inconfondibile firma di Ozon, noto regista che ha firmato successi come 8 donne e un mistero, Nella casa e Mon crime – La colpevole sono io.



È un ritorno vincente per François Ozon: con questa nuova pellicola, il cineasta francese torna a esplorare il genere del giallo, guadagnandosi un ampio consenso in Francia, dove il film ha conquistato quasi 700.000 spettatori.



Un notevole successo internazionale

Il successo del film non si è registrato solo nella sua patria, ossia la Francia: Ozon con Sotto le foglie ha riscosso anche un notevole successo a livello internazionale, vincendo il Premio della giuria per la miglior sceneggiatura al Festival internazionale del cinema di San Sébastián, oltre al riconoscimento per il miglior attore non protagonista, Pierre Lottin.

Hélène Vincent, protagonista del film, è stata inoltre candidata al César come Migliore attrice per la sua interpretazione.

La pellicola vanta un cast di tutto rispetto, con la partecipazione di Josiane Balasko e Ludivine Sagnier, due figure molto apprezzate nel panorama cinematografico francese.

La distribuzione in Italia è affidata a BiM Distribuzione, che porterà Sotto le foglie sul grande schermo a partire dal prossimo aprile.



Un tranquillo villaggio turbatato da oscuri segreti

La storia di Sotto le foglie ruota attorno a Michelle, interpretata da Hélène Vincent, una nonna premurosa che vive una vita serena in un pittoresco villaggio della Borgogna. Il suo desiderio di trascorrere una piacevole estate con il nipote Lucas, però, si trasforma presto in un incubo. Quando Lucas e sua madre Valérie, interpretata da Ludivine Sagnier, arrivano a casa sua, gli eventi iniziano a prendere una piega inquietante.

Le tensioni aumentano quando Valérie mangia accidentalmente dei funghi velenosi raccolti da Michelle, innescando una serie di disastri che alterano profondamente gli equilibri della famiglia. La situazione si complica ulteriormente con il ritorno di Vincent (Pierre Lottin), il figlio di Marie-Claude (Josiane Balasko), la migliore amica di Michelle, appena uscito di prigione. Il suo arrivo nel villaggio segna l’inizio di una serie di eventi che metteranno a dura prova i legami familiari e le dinamiche interpersonali.



Un giallo psicologico dalle sfumature inquietanti

Sotto le foglie si presenta come un thriller psicologico che gioca con le emozioni e le paure dei suoi personaggi. La sceneggiatura ricca di colpi di scena e il ritmo teso contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa, dove nulla è come sembra e ogni azione nasconde un segreto. Il film esplora tematiche di fiducia, tradimento e le fragilità dei rapporti familiari, offrendo allo spettatore una riflessione sui legami che uniscono e separano.

L’approccio di Ozon a questo genere si distingue per la sua capacità di creare tensione attraverso dettagli sottili e scelte narrative inaspettate, rendendo il film un’esperienza coinvolgente e misteriosa. La Borgogna, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi angoli appartati, diventa un protagonista silenzioso, un luogo dove la tranquillità esteriore nasconde le tempeste interiori dei personaggi.



Un cast di talento per Sotto le foglie

Oltre alla protagonista Hélène Vincent, il film Sotto le foglie si avvale della presenza di Josiane Balasko, una delle attrici più iconiche del cinema francese, e Ludivine Sagnier, che porta sullo schermo una madre turbata e vulnerabile. Pierre Lottin, nel ruolo di Vincent, offre una performance intensa, che aggiunge una nota di mistero al già complesso scenario del film.

