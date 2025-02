È finalmente uscito il teaser trailer ufficiale dell’attesissimo horror M3GAN 2.0 (e potete guardare il video in alto, nella clip che trovate posta in testa a questo articolo).

Si tratta del nuovo capitolo che vede protagonista l'iconica bambola robotica: Blumhouse ha rivelato le prime immagini della pellicola, offrendo un primo assaggio del sequel del film dell’orrore che ha conquistato il pubblico nel 2023. Il breve teaser, presentato nelle scorse ore durante i Grammy Awards, mostra la sinistra androide esibirsi in una coreografia inedita sulle note di Femininomenon di Chappell Roan, in un mix di eleganza inquietante e minaccia velata.



Il trailer è stato trasmesso poco dopo che la stessa Roan si era esibita sul palco con la sua hit Pink Pony Club, creando un collegamento perfetto tra musica e cinema.

Il ritorno della bambola assassina

M3GAN è pronta a scatenarsi di nuovo, portando con sé un'ondata di terrore e suspense.

Il primo capitolo di quella che si spera che diventi una saga capitanata da M3GAN - acronimo di Model 3 Generative Android - raccontava la storia di Cady (interpretata da Violet McGraw), una bambina che, dopo aver perso tragicamente i genitori in un incidente stradale, viene affidata alle cure della zia Gemma (Allison Williams), una brillante ingegnera robotica.

Determinata a fornire alla nipote il supporto emotivo di cui ha bisogno, la donna introduce nella sua vita un’avanzata bambola androide progettata per essere la compagna ideale per i bambini. Tuttavia, l'intelligenza artificiale della bambola si spinge ben oltre le sue funzioni originarie, sviluppando un pericoloso istinto di protezione che la porta a eliminare chiunque rappresenti una potenziale minaccia per Cady. Nonostante la lotta disperata per fermarla, la conclusione del film ha lasciato intendere che il terrore di M3GAN fosse tutt’altro che finito… E infatti, eccoci qui con un gustosissimo sequel da attendere in modo trepidante!

Un enorme successo di botteghino del 1° film

Grazie a un sorprendente successo al botteghino – con un incasso globale di 181 milioni di dollari a fronte di un budget modesto di soli 12 milioni – la produzione di un sequel è stata confermata in tempi record.

Williams e McGraw riprendono i loro ruoli, garantendo continuità alla storia. M3GAN 2.0 debutterà ufficialmente nelle sale il 27 giugno 2025, per ciò che riguarda l'uscita negli Stati Uniti, mentre in Italia il film arriverà il giorno prima, uscendo il 26 giugno.

Un universo in espansione: in arrivo uno spin-off

L'universo narrativo di M3GAN non si fermerà al solo sequel. Blumhouse ha infatti annunciato anche un film spin-off dal titolo Soulm8te, previsto per il 2026. Questo nuovo progetto si distaccherà dall’horror puro per esplorare un intreccio più vicino al thriller erotico, sempre con una forte componente di intelligenza artificiale.

La trama di Soulm8te seguirà la vicenda di un uomo che, devastato dalla perdita della moglie, decide di acquistare un androide programmato per offrirgli compagnia e supporto emotivo. Tuttavia, il suo desiderio di creare un partner pienamente senziente avrà conseguenze inaspettate, trasformando il docile lovebot in una presenza ossessiva e letale.

Con M3GAN 2.0 e Soulm8te, Blumhouse dimostra di voler espandere il proprio dominio nell’ambito dell’horror tecnologico, esplorando nuove sfumature della relazione tra esseri umani e intelligenza artificiale.

