Le prime immagini di M3GAN 2.0, il sequel di M3GAN

Il magazine americano Entertainment Weekly mostra in esclusiva i primi sguardi del sequel "molto ambizioso" che dà vita a un nuovo universo. Ecco le primissime immagini di quello che la rivista americana definisce come il “nuovo MCU, ovvero il M3GAN Cinematic Universe”



Questo sequel viene definito da EW come “molto ambizioso”, dando vita a un nuovo universo. E infatti la rivista statunitense dedicata all’intrattenimento ritiene che questo passo sia la pietra miliare per quello che definisce come “nuovo MCU, ovvero il M3GAN Cinematic Universe”.

A oltre due anni dall'uscita del film del 2022 di Blumhouse, diventato istantaneamente un fenomeno culturale femminile (anche grazie a un balletto virale su TikTok), il duo attrice e regista Allison Williams e Gerard Johnstone si prepara a lanciare un sequel il prossimo anno con M3GAN 2.0, mentre è in lavorazione anche un thriller erotico spin-off, SOULM8TE, incentrato su un robot sessuale fuori controllo. E del sopracitato balletto su TikTok, l’attrice Allison Williams dice ai microfoni di EW: “Quando il film è uscito e ho visto le persone divertirsi così tanto, usarla nei meme e imparare il balletto, è stata la cosa più bella di sempre”. Non è dello stesso parere il cineasta, Johnstone, che dice, un po’ basito: “Il film parla dei pericoli della tecnologia e dei bambini sempre con l'iPad, e invece lei esplodeva su TikTok”… Potete guardare le prime immagini di M3GAN 2.0 in fondo a questo articolo.

Un'icona pop Il personaggio di M3GAN è diventato anche un’icona pop nella comunità queer, soprattutto grazie alla vena camp del film horror. Il celebre show americano Saturday Night Live ha persino realizzato una parodia. “Ogni singolo momento in cui la cultura abbracciava M3GAN aiutava a rafforzare che questo horror dai toni strani, con tanto umorismo e autoironia da parte di questo regista neozelandese, stava andando nella direzione giusta”, ha commentato Williams. Quest’ultima è la star del film e aveva già lavorato come produttrice esecutiva su M3GAN, mentre ora è ancora più coinvolta come produttrice per il sequel. È coinvolta anche come produttrice esecutiva di SOULM8TE, diretto da Kate Dolan (You Are Not My Mother) e scritto da Rafael Jordan (Salvage Marines), basato su una storia di Wan e Ingrid Bisu (Malignant). Ambientato nello stesso universo, SOULM8TE parla di un uomo che acquista un androide per aiutarlo a superare la perdita della moglie, solo per vedere il robot trasformarsi in un incubo in stile Attrazione Fatale. L’attrice e produttrice Williams in una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha detto: “Andiamo avanti finché le storie saranno interessanti e ognuna avrà qualcosa da raccontare”.

“Per scherzo, ogni volta che i produttori mi chiedevano cosa pensassi di un sequel, ho sempre risposto M3GAN 3000,” aggiunge Johnstone, il regista. “M3GAN in un universo stile Mad Max. Correrei subito a vedere una cosa del genere!”.

La bambola inquietante torna per M3GAN 2.0

L’iconica horror doll, la bambola inquietante così amata dai fan dei film da paura, torna a fare rabbrividire tutti quanti nel sequel M3GAN 2.0.

Tutto ha avuto origine quando il celebre regista James Wan (The Conjuring, Insidious) e il team della sua rinomata casa di produzione specializzata in horror, Atomic Monster, hanno concepito l’idea di un film incentrato su una bambola assassina. Per trasformare questa visione in realtà, hanno coinvolto Akela Cooper, la sceneggiatrice dall’immaginazione brillante e inquietante che ha firmato l’eccentrico Malignant, e scelto come regista Gerard Johnstone, il talentuoso neozelandese dietro la commedia horror Housebound. Il risultato della loro collaborazione è una storia tanto macabra quanto ironica: Gemma, interpretata da Allison Williams, è un’ingegnere robotico che lavora per un’azienda di giocattoli tecnologicamente avanzata e che, nel tentativo di rivoluzionare il mercato, progetta M3GAN, una bambola dalle dimensioni reali alimentata da intelligenza artificiale.



M3GAN è pensata per diventare la compagna ideale per i bambini, ma il suo rapporto con la piccola Cady (Violet McGraw), la nipote orfana di Gemma di cui lei diventa improvvisamente tutrice, assume sfumature inquietanti. Quando la bambola sviluppa un legame eccessivo con Cady, i malfunzionamenti e l’acquisizione di coscienza portano rapidamente a conseguenze disastrose, ma con un tocco di irresistibile humor nero. Un fenomeno culturale Williams comprese di trovarsi davanti a un fenomeno culturale non appena venne rilasciato il primo trailer. In quella anteprima, M3GAN — realizzata attraverso un mix di robotica avanzata, effetti speciali, la straordinaria performance fisica di Amie Donald e l'inconfondibile voce di Jenna Davis — sorprende il pubblico con una scena emblematica: dopo aver attaccato brutalmente un uomo con la lama di un tagliacarte, la bambola si esibisce in una breve ma ipnotica coreografia. Quel balletto divenne virale su internet in pochissimo tempo, diffondendosi rapidamente su TikTok e altre piattaforme social, fino a trasformare la bambola M3GAN in un’icona pop. Il fenomeno fu talmente impattante che persino Jason Blum, fondatore di Blumhouse, non ha resistito alla tentazione di travestirsi da M3GAN sia in occasione di Halloween che alla première del film, sancendo ulteriormente il successo del personaggio.

L'universo M3GAN si espande con SOULM8TE “È una coincidenza che M3GAN 2.0, che è anche il titolo della parodia di SNL, uscirà durante il Mese del Pride LGBTQ il prossimo anno, il 27 giugno 2025?”, domanda Nick Romano di EW Ad Allison Williams. “Non posso confermare né negare, ma so che queste cose vengono spesso considerate”, risponde lei. “Ma in realtà non conosco la risposta”. I dettagli sulla trama del sequel sono gelosamente custoditi, ma sia Williams che Johnstone ammettono di approcciarsi a questo nuovo capitolo con maggiore leggerezza e divertimento, forti della consapevolezza di aver già colpito nel segno con il primo film. Johnstone rivela che Wan aveva proposto "un'idea embrionale" per un possibile seguito, ma il concept si è sviluppato principalmente a partire dai piani iniziali del regista. Quando il team si è riunito per la prima sessione di brainstorming, Johnstone si è presentato con una sorta di presentazione PowerPoint improvvisata per analizzare nel dettaglio gli elementi chiave che avevano reso M3GAN un successo. Williams ricorda che le discussioni si spinsero ben oltre, affrontando tematiche più generali su cosa renda davvero efficace un sequel e come bilanciare novità e aspettative del pubblico. Hanno puntato l'attenzione su Gemma come genitore riluttante, sull’elemento alla Frankenstein e sui paralleli con l’intelligenza artificiale. “È stato importante che il sequel fosse una risposta a ciò che le persone hanno amato del primo film, ma anche alla conversazione in evoluzione sulla paura dell’A.I.”, spiega Johnstone.

Almeno, come mostrano le prime foto esclusive di EW (che potete guardare qui sotto, alla fine dell’articolo), M3GAN trova un modo per tornare dopo la sua presunta fine nel primo film.

Di seguito trovate le prime immagini di M3GAN 2.0, mostrate in esclusiva da EW.

