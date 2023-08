M3GAN, il film horror in prima tv su Sky questa sera

Il thriller sull’intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchise Saw, Insidious e The Conjuring. La pellicola sarà in prima tv da lunedì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K

È più di un giocattolo. È parte della famiglia. Da uno dei cervelli più prolifici in ambito horror - JAMES WAN, l’autore dietro a saghe del calibro di Saw, Insidious e The Conjuring, e BLUMHOUSE, società di produzione di Halloween, The Black Phone e L’Uomo Invisibile - The Invisible Man — arriva M3GAN. La pellicola sarà in prima tv da lunedì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.

La trama del film M3GAN è un prodigio di intelligenza artificiale, una bambola molto realistica, programmata per essere un'affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori. Progettata da Gemma, brillante sviluppatrice di una compagnia di giocattoli, (ALLISON WILLIAMS di Scappa – Get Out), M3GAN può ascoltare, guardare e imparare oltre che trasformarsi da amica a insegnante, da compagna di gioco a protettrice, per i bambini a cui si lega. Quando Gemma improvvisamente deve prendersi cura della nipote di 8 anni divenuta orfana, Cady (VIOLET MCGRAW, The Haunting of Hill House), capisce di essere insicura e impreparata nel ruolo di genitrice. Ritrovatasi sotto un'intensa pressione a lavoro, Gemma stabilisce di affidare Cady al prototipo di M3GAN a sua disposizione, nella speranza di risolvere il problema: la sua scelta avrà conseguenze inimmaginabili. Con il passare del tempo M3GAN e Cady sviluppano un legame indissolubile e Gemma matura il terrore che la sua invenzione stia apprendendo con una velocità impressionante, al punto tale da arrivare a percepire minacce per Cady che non esistono

Il cast e la produzione Prodotto da JASON BLUM p.g.a. e JAMES WAN p.g.a., M3GAN è stato diretto dal pluripremiato regista GERARD JOHNSTONE (Housebound), con la sceneggiatura di AKELA COOPER (Malignant, The Nun 2) basata su una storia di AKELA COOPER e JAMES WAN. I produttori esecutivi sono ALLISON WILLIAMS, MARK KATCHUR, RYAN TUREK, MICHAEL CLEAR, JUDSON SCOTT, ADAM HENDRICKS e GREG GILREATH. M3GAN vede la partecipazione di RONNY CHIENG (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) nei panni di David, il capo della società per cui lavora Gemma e che svilupperà M3GAN; BRIAN JORDAN ALVAREZ (Will & Grace) per il ruolo di Cole e JEN VAN EPPS (Cowboy Bebop) nelle vesti di Tess, i colleghi di Gemma che la aiuteranno allo sviluppo di M3GAN; STEPHANE GARNEAU-MONTEN (Straight Forward) come Kurt, l'asservito assistente di David; e LORI DUNGEY (Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell'Anello - The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) per il personaggio dell'indisponente vicina di Gemma, Celia. Gli artisti coinvolti nella produzione di M3GAN sono il direttore della fotografia SIMON RABY (Macchine Mortali - Mortal Engines), la scenografa KIM SINCLAIR (vincitrice del Premio Oscar® per Avatar), il montatore JEFF MCEVOY (Nerve), la costumista DANIEL CRUDEN (già nella troupe di Avatar 2 - Avatar: The Way of Water) e il compositore ANTHONY WILLIS (Una Donna Promettente - Promising Young Woman). Il casting del film è stato curato da TERRI TAYLOR, CSA (Scap