Da un piccolo paese del Missouri ai grandi palchi di Coachella e Lollapalooza, che l’hanno consacrata come la popstar del cambiamento. Nel mezzo, un substrato conservatore che la fa sentire una peccatrice, prima del ritorno in quel piccolo villaggio del Midwest da cui si era allontanata per trovare se stessa. Ecco la storia di Chappell Roan, nome d’arte di Kayleigh Rose Amstutz, popstar amatissima anche da Kamala Harris e Tim Walz, complice un cappellino camouflage, già sold out