I migliori film con Idris Elba

Idris Elba è uno degli attori più celebri al mondo. Interprete, sceneggiatore, regista, produttore britannico. Il classe ’72 è anche un DJ, molto noto nei locali di Londra, dove si esibisce con lo pseudonimo di DJ Big Driis o Big Driis the Londoner.

Famosissimo per i suoi ruoli al cinema come per quelli in televisione. Sul piccolo schermo è noto soprattutto per il ruolo da protagonista interpretato nella serie “Luther”, per la quale ha vinto un Golden Globe. Candidato a quest’ultimo anche per “Beasts of No Nation”, per il quale è stato in corsa anche per un BAFTA. Il film gli ha invece consentito di vincere uno Screen Actors Guild Award e un Independent Spirit Awards. Tante le pellicole cui ha preso parte, dal genere d’azione ai titoli drammatici. Ha inoltre partecipato all’universo cinematografico Marvel. Ecco dunque i suoi film migliori:

Molly’s Game

Pacific Rim

American Gangster

Beasts of No Nation

Mandela – La lunga strada verso la libertà

Molly’s Game, 2017

REGIA: Aaron Sorkin

ATTORI: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, Bill Camp, J.C. MacKenzie, Brian d'Arcy James, Graham Greene, Justin Kirk, Angela Gots, Natalie Krill, Stephanie Herfield, Madison McKinley, Joe Keery, Michael Kostroff, Claire Rankin

Molly Bloom ha un passato da sciatrice di fama mondiale. Nel 2004 però la sua vita cambia, dopo aver fallito l’obiettivo delle Olimpiadi a causa di un infortunio. Dovrebbe iniziare gli studi di giurisprudenza ad Harvard ma decide di trasferirsi a Los Angeles, dove intende dare una svolta alla propria vita. Lavora come cameriera e assistente di un organizzatore di partire di poker. Quest’ultimo però la licenzia e, dopo aver appreso un po’ le regole del giro, decide di avviarne uno tutto suo. Darà così inizio a una vera e propria scalata, confrontandosi con vip e criminali. Una storia vera da lasciare a bocca aperta.

Pacific Rim, 2013

REGIA: Guillermo del Toro

ATTORI: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Diego Klattenhoff, Brad William Henke, Charlie Day

Il mondo si ritrova a fronteggiare dei mostri giganteschi, noti come Kaiju, provenienti da una faglia dell’Oceano Pacifico. L’intera umanità è a rischio e per contrastarli sono stati creati dei giganteschi robot, gli Jaegers. Nasce così un progetto militare atto a formare soldati in grado di manovrare queste macchine, che è possibile pilotare in coppia. Trascorrono gli anni e i Jaiju diventano sempre più potenti. Il progetto di un gigantesco muro fa terminare gli Jaegers nel dimenticatoio. Un muro di scarsa resistenza, che crolla rapidamente, portando i giganti meccanici nuovamente in prima fila per salvare il mondo.

American Gangster, 2007

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, Lymari Nadal, Roger Guenveur Smith, Yul Vázquez, RZA, John Hawkes, Cuba Gooding Jr., Carla Gugino, Ruby Dee, Malcolm Goodwin, Ruben Santiago-Hudson, Clarence Williams III, Armand Assante, Melissia Hill, Jon Polito, Common, Robert Funaro, Ritchie Coster, KaDee Strickland, John Ortiz, Norman Reedus

Il film racconta la vera storia di Frank Lucas, autista di uno dei più importanti boss della malavita afroamericana di New York, negli anni ’70. Ha imparato tanto da lui, scoprendo i segreti di un’organizzazione come la sua. Per raggiungere il vertice e restarci occorre avere la testa giusta e non i muscoli. Avvia così il proprio giro, mettendo in atto gli insegnamenti ricevuti, divenendo il più grande narcotrafficante d’America.

Beasts of No Nation, 2015

REGIA: Cary Fukunaga

ATTORI: Idris Elba, Ama Abebrese, Abraham Attah, Richard Pepple

Film tratto dal romano omonimo dell’autore nigeriano Uzodinma Iweala. Si racconta la storia agghiacciante del piccolo Agu. Questi è soltanto un bambino e la sua vita è stata del tutto stravolta in appena 10 minuti. Sua madre è riuscita a darsi alla fuga mentre il resto della sua famiglia è stato trucidato da un attacco durante una guerra civile in un paese dell’Africa. Totalmente solo, inizia a vagare, fin quando non viene assoldato.

Mandela – La lunga strada verso la libertà, 2013

REGIA: Justin Chadwick

ATTORI: Idris Elba, Naomie Harris

Il film ripercorre l’intera vita di Nelson Mandela, a partire dalla sua infanzia, trascorsa in un Villaggio rurale, fino alle dure lotte portate avanti e alla presidenza del Sudafrica. Una vita ricca di sofferenze, come la lunghissima prigionia. Ha portato avanti con coraggio la lotta all’apartheid, trionfando per il proprio Paese.