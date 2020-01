Senza Bimbi non si va da nessuna parte. A maggior ragione a Pineta. Sono in arrivo due nuove storie originali ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi riportano nelle nostre case I Delitti del BarLume. Saranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno , disponibili anche on demand su Sky e NOW TV I DELITTI DEL BARLUME: LO SPECIALE

E' giusto che sappiate che la loro ironia cresce a dismisura. Dopo la solita partitella a carte, vinta da Emo Bandinelli (Alessandro Benvenuti) l'attenzione dei quattro bimbi (pensionati) è attratta da un ipotetico albero di Natale anche se tutti sperano, Emo in primis, che alle loro spalle ci sia della...topa! Che ragazzacci il già citato Emo e poi Aldo Griffa (Massimo Paganelli), Gino Rimediotti (Marcello Marziali) e Pilade Del Tacca (Atos Davini). Ma d'altra parte senza Bimbi non si va da nessuna parte. A maggior ragione a Pineta.



Il dibattito che innesca l'apparizione dell'aghifoglia è se l'ultimo albero di Natale a Pineta sia stato adocchiato nel 1945 o 1946. L'incertezza resta, a noi in realtà non frega nulla, ma per i Bimbi è una questione importante l'ultima apparizione del...pino di Natale. L'intuizione, moderna, molto moderna, e cercare se ce ne è uno acquistabile su E-Commerce. Se lo si trova e si conclude l'acquisto allora sono tutti (stranamente) d'accordo. lo si fa recapitare davanti al bar e li verrà eretto, col suo valore totemico e sacro. Ma è ancora una volta Emo a porre dubbi: col caldo che c'è addobbarlo di palle sarebbe una faticaccia pazzesca. E dagli sguardi, abbinati ai silenzi, pare che stavolta siano tutti d'accordo.