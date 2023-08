The Killer, il trailer del film di David Fincher in concorso a Venezia

Netflix ha pubblicato il teaser e il poster del lungometraggio con Michael Fassbender in gara per il Leone d'Oro alla 80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. The Killer arriverà nelle sale cinematografiche in ottobre e sarà successivamente disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 10 novembre

The Killer è uno dei titoli più attesi della Mostra del cinema di Venezia (LO SPECIALE) di quest'anno. E proprio oggi Netflix ha lanciato il teaser trailer e il teaser poster del film con Michael Fassbender in Concorso a Venezia 80. Il lungometraggio è basato sulla graphic novel "The Killer" scritta da Alexis Nolent (a.k.a Matz) e illustrata da Luc Jacamon, originariamente pubblicata in francese da Editions Casterman. La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Kewin Walker autore degli scritpt di 8mm - Delitto a luci rosse e Il mistero di Sleepy Hollow. Il cast vede come protagonista Michael Fassbender, affiancato da Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e Tilda Swinton. La pellicola racconta l'odissea di un assassino che in seguito a un tragico incarico quasi fallito, affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

The Killer arriverà nelle sale cinematografiche in ottobre e sarà successivamente dispobile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 10 novembre.