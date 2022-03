The Killer: terminate le riprese del noir di David Fincher

Il cameraman Dwayne Barr ha annunciato su Instagram che si sono concluse le riprese del nuovo film di David Fincher, intitolato The Killer. La pellicola dovrebbe uscire su Netflix tra fine 2022 e inizio 2023 Condividi

Il regista David Fincher ha ufficialmente concluso la sua ultima fatica intitolata The Killer, film noir con protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton. La pellicola dovrebbe uscire su Netflix tra fine 2022 e inizio 2023 e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Riprese finite, l’annuncio del cameraman Dwayne Barr approfondimento The Killer, Tilda Swinton nel film con Michael Fassbender Il cameraman Dwayne Barr, attraverso un breve post su Instagram, ha ufficializzato la fine delle riprese del lungometraggio di David Fincher, realizzato insieme a Netflix e tratto dall’omonima graphic novel francese. Questo il messaggio social di Dwayne Barr: "Ieri sera abbiamo finito di girare The Killer di David Fincher. Grazie a Erik Messerschmidt, il direttore della fotografia, per il regalo. Sono troppo stanco per esprimere tutto ciò che desidero condividere. Complimenti a Michael Fassbender e Tilda Swinton".

Non solo The Killer: l’accordo di David Fincher con Netflix approfondimento i 6 migliori film di David Fincher, regista candidato agli Oscar 2021 Il regista aveva annunciato che avrebbe lavorato a un adattamento del fumetto francese The Killer già a partire dal lontano 2007. Un progetto nato in casa Paramount Pictures ma, dopo diversi problemi di produzione, David Fincher ha optato per accordarsi con Netflix che, dopo le dieci nomination nel 2021 agli Oscar di Mank, gli ha dato carta bianca per sviluppare il film. Questo progetto, infatti, fa parte dell’accordo quadriennale firmato da Fincher con Netflix nel 2020, iniziato proprio con Mank. Queste le parole del regista a riguardo all’uscita di Mank: “Sì, ho un accordo esclusivo con Netflix che durerà altri quattro anni. E a seconda di come verrà accolto Mank, potrei andare da loro con la coda tra le gambe chiedendogli cosa posso fare per redimermi, oppure rivolgermi a loro con l’atteggiamento dello st***zo arrogante che vuole fare altri film in bianco e nero. No, sono qui per consegnare loro “contenuti” – qualsiasi cosa significhi – verosimilmente per convincere spettatori a iscriversi a Netflix, nella mia piccola sfera d’influenza”. Quando esce The Killer? Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma considerando che le riprese si sono appena concluse, è probabile che possa arrivare nelle sale verso la fine del 2022 o, al massimo, all’inizio del 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dwayne Barr (@camgrip)

La carriera di David Fincher Il grande successo a livello internazionale del regista avviene nel 1995 con Seven, giallo con un cast d’eccezione composto da Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow. Buon successo, soprattutto home video, con Fight Club nel 1999. Nel 2008, con Il curioso caso di Benjamin Button torna ai fasti iniziali, riscuotendo lodi dalla critica. Infatti, il film in questione ottenne ben 13 nomination agli Oscar, vincendone tre nelle categorie miglior scenografia, miglior trucco e migliori effetti speciali. Tornando a Mank, invece, il film ottiene due statuette per la miglior fotografia e la miglior scenografia. Per quanto concerne i premi individuali, grazie a The Social Network David Fincher si aggiudica nel 2013 un premio BAFTA e un Golden Globe come miglior regista, oltre a un Premio Cesar come miglior film straniero. Nel 2013, con House of Cards – Gli intrighi del potere, vince un Emmy come miglior regista in una serie drammatica.