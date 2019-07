Michele Riondino: le foto più belle dell'attore

Arrivato al successo grazie al ruolo del giovane Montalbano nell’omonima fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Michele Riondino è riuscito a farsi apprezzare come attore versatile e poliedrico. Nato a Taranto nel 1979, è figlio di un ex operaio dell’ILVA e fin da ragazzino ha sempre avuto la passione per la musica e per il cinema. Due attività che ha continuato a svolgere in contemporanea. L’esordio come attore avviene in piccoli ruoli in fiction come “Compagni di scuola” e “Incantesimo 5” e nel 2003 entra nel cast della serie tv “Distretto di polizia”. Al cinema lo vediamo in “Il passato è una terra straniera” film di Daniele Vicari del 2008, per cui vince il Premio L.A.R.A. al miglior interprete italiano al al Festival Internazionale del Film di Roma e viene candidato ai Nastri d’argento come miglior attore non protagonista. Per il ruolo da protagonista dell’opera prima di Valerio Mieli, “Dieci inverni” con Isabella Ragonese, vince invece il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento. Un’altra nomination ai Nastri d’argento come miglior attore non protagonista arriva con “Gli sfiorati” di Matteo Rovere, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Altre due candidature ai Nastri d’argento giungono come protagonista di “Acciaio” di Stefano Mordini, dal romanzo di Silvia Avallone e con “Bella addormentata” di Marco Bellocchio, ispirato alla vicenda di Eluana Englaro. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti da Michele Riondino anche la candidatura come migliore attore non protagonista ai Ciak d’oro per il film di Mario Martone “Il giovane favoloso”, incentrato sulla vita di Giacomo Leopardi. Nel 2016 è protagonista con Sara Serraiocco di “La ragazza del mondo” di Marco Danieli, per cui riceve la candidatura ai David di Donatello, al Globo d’oro e al Ciak d’oro. Inoltre, nel 2018 viene scelto per aprire la 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’ultimo film interpretato da Michele Riondino è “Restiamo amici”, in cui recita accanto ad Alessandro Roja e Violante Placido.

Sul set de “Il giovane Montalbano”, l’attore ha conosciuto Eva Astori, make up artist, e da allora non si sono più lasciati. La coppia ha una figlia, Frida, nata nel 2014.