Taron Egerton: le foto più belle dell'attore

Il 29 maggio nelle sale italiane arriva il film “Rocketman”, la storia di Elton John. Ad interpretare il cantautore è Taron Egerton, in una straordinaria perfomance che ha riscontrato grande successo da parte della critica e del pubblico. L’attore gallese ha espresso tutta la sua gioia per aver partecipato a “Rocketman”: «Elton John è una persona davvero limpida e aperta e intepretarlo è stato un onore». Alla prima visione del film, lo stesso cantautore ha dichiarato: «Quando guardo il film, non vedo un attore vedo me, ed è una cosa straordinaria per un attore». Appassionatosi alla recitazione all'età di 20 anni, ha studiato danza, musica e arte.

Il grande successo arriva grazie a "Kingsman - Secret Service, pellicola in grado di incassare 400 milioni di dollari. Taron Egerton ha mostrato in "Rocketman" tutte le sue doti canore da tenore cantando tutte le hit di Elton John che scandiscono le immagini del film. Nel 2015 Taron Egerton ha partecipato al film “Legend” con Tom Hardy, mentre l’anno successivo ha interpretato Eddie “The Eagle” Edwards nel film “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia” proprio di Derex Fletcher, regista di “Rocketman”. Negli ultimi anni è stato protagonista del sequel “Kingsman – Il cerchio d’oro”, “Robin Hood – L’origine della leggenda” e “Billionaire Boys Club”. Taron Egerton ed Elton John si sono conosciuti proprio sul set di “Kingsman – Il cerchio d’oro” dove il cantante è apparso per un brevissimo cameo.

Sette anni fa Elton John aveva annunciato la volontà di costruire un progetto cinematografico che raccontasse la sua vita. All'epoca indicò anche Justin Timberlake come ipotetico attore in grado di interpretare la sua parte. Oggi però il cantautore è entusiasta di Taron Egerton che ha superato a pieni voti la prova. Il film “Rocketman” è diretto da Derex Fletcher, scritto da Lee Hall (autore tra gli altri di Billy Elliot, War Horse, Victoria e Abdul), prodotto da David Furnish e autorizzato da Elton John stesso. La storia usa come espediente narrativo il ricovero dell’artista presso una clinica di disintossicazione. In quel frangente Elton John ricorda la sua vita partendo dall’infanzia in provincia. Nel cast ci sono anche Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço e Graham Fletcher-Cook.