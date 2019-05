Harrison Ford: le foto più belle dell'attore

Nato a Chicago il 13 luglio 1942, Harrison Ford può essere considerato uno dei protagonisti della storia del cinema. Nel corso della sua carriera, cominciata nel lontano 1966, ha recitato in pellicole che sono diventate dei cult. Basti pensare alla saga di Star Wars o al leggendario Indiana Jones, passando per Blade Runner: nonostante una sola candidatura agli Oscar (per “Witness - Il testimone” nel 1986), Harrison Ford è uno dei più grandi attori ancora in circolazione.

Nella vita privata, Ford si è sposato tre volte, dalla prima moglie Mary Marquardt ha avuto due figli: Benjamin e Willard, nati rispettivamente nel 1967 e nel 1969. I due figli portano il nome del protagonista di “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola, film di cui è uno degli interpreti. Sul set, Harrison Ford incontra Melissa Mathison, assistente alla regia, che nel 1983 diventa la sua seconda moglie. Dal matrimonio, nascono altri due figli: Malcolm, nato nel 1987, e Georgia, nata nel 1991. I due si separano, con un divorzio costosissimo, nel 2004. Nel frattempo, Harrison Ford inizia una relazione con la collega Calista Flockhart, che nel 2010 è diventata sua moglie. In seguito, l’attore ha adottato Liam, il figlio adottivo della Flockhart.

Non tutti sanno che Harrison Ford è anche pilota di aerei ed elicotteri e nel tempo libero si concede delle ore a bordo dei suoi velivoli. Dal 2003, l’attore ha la sua personale stella nella Hollywood Walk of Fame. Ford è anche molto impegnato nella lotta alla salvaguardia dell’ambiente e recentemente si è anche scagliato contro il presidente Donald Trump, colpevole di non fare abbastanza contro il riscaldamento globale.

Tutti lo ricordano per le pellicole interpretate ma Harrison Ford ha anche detto no a molti film che poi si sono rivelati dei grandi successi al botteghino. Tra questi, “Ghost”, “Salvate il soldato Ryan”, “Alien”, “Caccia a ottobre rosso”, “JKF” e “La sottile linea rossa”. Per il ruolo di Indiana Jones, invece, l’attore fu scelto dopo che Tom Selleck, già impegnato sul set di “Magnum P.I.”, fu costretto a rinunciare.