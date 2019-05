Penelope Cruz e il marito Javier Bardem: le foto più belle

Sono una coppia sul set e nella vita: Penelope Cruz e Javier Bardem sono felici e innamorati dal 2007 ma il loro primo incontro risale a molti anni prima. Il set che li ha fatti conoscere è quello di “Prosciutto prosciutto” di Bigas Luna, del 1992. Penelope aveva 18 anni ed era alla sua prima prova come attrice, Javier invece aveva 23 anni e già lavorava da qualche anno. La vita li ha poi portati a percorrere strade diverse, fino a quando non si trovano nuovamente a lavorare insieme, nel 1996, in due film:diretto da Alfonso Albacete, David Menkes e Miguel Bardem edi Manuel Gómez Pereira. Pur non girando nessuna scena insieme, nel 1997 si trovano a lavorare ancora sullo stesso set grazie a Pedro Almodóvar e a. Il film che invece li fa innamorare èdi Woody Allen, grazie a cui Penelope Cruz vince l’. Da allora, non si sono più lasciati. Nel 2010 la coppia decide di ufficializzare il sentimento con il matrimonio e l’anno successivo nasce il loro primo figlio, Leonardo, e nel 2013 nasce Luna. Successivamente, Penelope Cruz e Javier Bardem hanno lavorato ancora insieme: indi Ridley Scott, indi Fernando León de Aranoa e in Tutti lo sanno di Asghar Farhadi. Javier Bardem ha dichiarato che è molto più semplice lavorare con una persona con cui si ha un rapporto così intimo e complice: «Penélope è un’attrice che cresce con ogni nuovo ruolo ed è un piacere vederla affinarsi ogni volta di più. Inoltre, per noi è facile lavorare insieme perché ci conosciamo, e questo ci aiuta sicuramente». Anche Bardem ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, per il film dei Fratelli Coen