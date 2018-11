MAtthew McConaughey e le altre le star rifiutate ai provini

Da Matthew McConaughey che perse il provino per interpretare il Jack di Titanic a George Clooney che non fu preso per intrerpretare il Dracula di Coppola, ecco i respinti più insospettabili

Riuuscite a immaginare la scena madre di Titanic, nella quale Jack sostiene le braccia di Rose in cima alla prua della nave ma con Matthew McConaughey al posto di Leonardo DiCaprio? Probabilmente invece di un bacio romantico ci sarebbe scappato uno striptease in stile Magic Mike!

Scherzi a parte, l'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club è andato vicinissimo a interpretare Jack Dawson all'epoca, ma come ha rivelato in un'intervista al Daily Mail, è stato scartato al provino, prendendola anche piuttosto male.

"Volevo disperatamente quel ruolo. Quando ho visto che non mi richiamavano ero devastato" ha raccontato l'attore.

Così, nonostante in futuro, in The Wolf of Wall Street, DiCaprio e McConaughey si sono ritrovati insieme nella vera storia di Jordan Belfort, quando erano più giovani sono stati rivali a loro insaputa.

Del resto Hollywood è il perfetto esempio di come nella vita non bisogna mai mollare anche a dispetto delle cadute, quando c'è da inseguire i propri sogni. Lo sanno bene tante altre star del cinema, che attualmente sono famose in tutto il mondo ma che agli inizi della loro carriera sono state rifiutate ad alcuni provini, rischiando di compromettere il raggiungimento della propria meta.

E poi se anche un genio come Albert Einstein è stato bocciato a scuola, significa che tutti possono sbagliare nel giudicare il potenziale di un attore.

Alcuni di loro hanno letteralmente fatto ridere i loro scrutinatori, mentre per altri il rifiuto di una parte ha significato ottenrere un ruolo ben più importante.