OSCAR® 2019: 8 curiosita’ su Bohemian Rhapsody

Fra gli otto titoli in corsa per il premio a Miglior film c’è la pellicola interpretata da Rami Malek che racconta il talento dei Queen e di Freddie Mercury, che ha ottenuto 5 nomination. La premiazione della 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il prossimo 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 5 nomination per Bohemian Rhapsody. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



Bohemian Rhapsody, la trama



Bohemian Rhapsody è una celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario frontman Freddie Mercury, che ha sfidato gli stereotipi del tempo per diventare uno degli showman più amati del pianeta. Il film traccia la rapida ascesa della band attraverso le loro canzoni iconiche e il suono rivoluzionario, fino al trionfante concerto al Live Aid, una delle più grandi performance nella storia della musica rock, passando per la malattia di Mercury. Il film omaggia l'eredità di una band che continua ad ispirare gli artisti di oggi. Bohemian Rhapsody prende, dunque, spunto dalla realtà, anche se alcuni fatti del film non corrispondono precisamente agli avvenimenti reali.



La colonna sonora del biopic



Il cast di Bohemian Rhapsody

Il primo annuncio di un film su Freddie Mercury e i Queen giunge nel 2010 ma, fra cambi di regista e attori che decidono di abbandonare il progetto prima ancora della partenza delle riprese, ci sono voluti quasi dieci anni perché la pellicola giungesse sugli schermi. Ad interpretare Freddie Mercury nel fim diretto da Bryan Singer è lo statunitense Rami Malek, noto per la sua carriera in tv e per ruoli minori al cinema: con Bohemian Rhapsody la star stupisce pubblico e critica, ottenendo una nomination come Miglior attore. Nei flashback che portano Mercury indietro nel tempo a quando era bambino, a prestargli il volto è il giovanissimo Adam Rauf.



Box office: quanto ha incassato Bohemian Rhapsody?



Con 52 milioni di dollari di budget di produzione, Bohemian Rhapsody rientra ampiamente delle spese con 844 milioni di dollari incassati nel mondo ad oggi.



Oscar® 2019, Bohemian Rhapsody



Il film Bohemian Rhapsody ha ricevuto 5 candidature ai Premi Oscar 2019:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior attore a Rami Malek

Candidatura per il miglior montaggio a John Ottman

Candidatura per il miglior montaggio sonoro a John Warhurst e Nina Hartstone

Candidatura per il miglior sonoro a Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali