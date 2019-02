Oscar 2019, gli attori candidati: 5 cose da sapere su Sam Rockwell

Sam Rockwell è tra i cinque attori candidati agli imminenti Academy Awards. Lo scorso anno l'attore ha trionfato proprio nella categoria come miglior attore non protagonista, riuscirà a bissare il successo?

Dopo la vittoria dello scorso anno come miglior attore non protagonista grazie al suo ruolo all’interno di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, quest'anno Sam Rockwell si ripresenta agli Oscar concorrendo nella medesima categoria per la sua interpretazione all’interno di Vice - L’uomo nell’ombra.

Il film di Adam McKay con protagonista Christian Bale si presenta ai nastri di partenza con ben otto nomination, alcune delle quali nelle categorie più ambite come miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista.

Sam Rockwell, classe 1968, si sfiderà per l’ambita statuina con gli altri quattro attori candidati, ovvero Mahershala Alì per Green Book, Adam Driver per BlacKkKlansman, Sam Elliott per A Star Is Born e infine e Richard E. Grant per Copia originale.

Dal set alla vita vera

Sam Rockwell è felicemente fidanzato con l’attrice Leslie Bibb, conosciuta sul set della pellicola Frost/Nixon - Il duello. L’amore è stato subito travolgente e nel 2007 la coppia inizia la relazione che da quel momento procede a gonfie vele, infatti, molto spesso Sam e Leslie si presentano insieme in occasione dei red carpet o delle anteprime cinematografiche.

Talento riconosciuto anche da Woody Allen

Il vero e proprio inizio di carriera di Sam Rockwell si ha verso la fine dgeli anni '90 quando Woody Allen scorge il suo talento affidandogli un ruolo all'interno di Celebrity, da lì la scalata verso il successo.

Non solo cinema

L’attore inizia la sua carriera alla fine degli anni ’80 prendendo parte non solo a ruoli cinematografici ma anche ad alcuni in serie televisive e in spot pubblicitari. Infatti, l’attore ha sempre avuto una grande passione per l’arte in generale, compreso il teatro.

Un film pluripremiato

La grande esplosione mediatica dell’attore si ha nel 2018 con Tre manifesti a Ebbing, Missouri in cui interpreta l’agente Jason Dixon. L’interpretazione dell’attore viene apprezzata tantissimo sia dal pubblico sia dalla critica tanto da trionfare anche ai Golden Globe e ai British Academy Film Awards.

Grandi successi

Nel corso della sua carriera Sam ha preso parte ad alcuni dei più grandi titoli cinematografici degli ultimi anni, come ad esempio Il miglio verde di Frank Darabont, Charlie’s Angels di McG, Confessioni di una mente pericolosa di George Clooney e Iron Man 2 di Jon Favreau.