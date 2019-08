Si è alzato il sipario sulla 76ma edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il film di apertura che ha inaugurato la kermesse è stato “La vérité” di Kore-Eda. Nel cast le due protagoniste femminili di caratura mondiale hanno conquistato il red carpet della prima serata: Catherine Deneuve e Juliette Binoche. Tra le star attese in questa seconda giornata c'è Scarlett Johansson.



L'attrice americana è arrivata al Lido di Venezia a notte fonda sfoggiando una mise poco glamour nella remota speranza di non essere vista, ma è impossibile per Scarlett Johansson passare inosservata, sopratutto all'occhio vigile dei fotografi che non aspettavano altro....Struccata e addirittura con una molletta in testa, l'attrice ha fatto il suo ingresso ufficiale in laguna. Cresce l'attesa di vederla calcare il tappetto rosso e ammirarla nel film che la vede protagonista Marriage Story - Storia di un matrimonio di un matrimonio di Noah Baumbach. Il ritratto di una relazione che va in pezzi ma che lascia unita la famiglia. Nella mente del regista, "un mondo non di separazione ma di amore".

