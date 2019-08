Festival di Venezia 2019: tutto quello che devi sapere sulla giuria

La 76esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) è alle porte e saranno tre i film italiani in concorso. Pietro Marcello, Franco Maresco e Mario Martone sono i registi presenti al festival. Insieme a loro, altre importanti firme italiane parteciperanno fuori concorso, stiamo parlando di Gabriele Salvadores, Francesca Archibugi, Stefano Sollima e Paolo Sorrentino che porteranno le serie tv targate Sky "Zerozerozero" e "The New Pope". A presiedere la Giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali, è la talentuosissima regista argentina Lucrecia Martel (Zama, La mujer sin cabeza), soprannominata la Terrence Malick del cinema latinoamericano, secondo Alberto Barbera “una delle migliori registe al mondo”. Ma chi la affiancherà nel suo difficile compito? Continua a leggere e scopri tutto sulla giuria. Di seguito i premi ufficiali che verranno assegnati: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

La Giuria internazionale del Festival

Lucrecia Martel - Presidente (Argentina), regista

Piers Handling (Canada), storico e critico

Jennifer Kent (Australia), regista

Stacy Martin (UK), attrice

Rodrigo Prieto (Messico), direttore della fotografia

Tsukamoto Shinya (Giappone), regista

Paolo Virzì (Italia), regista

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti

Susanna Nicchiarelli - Presidente (Italia), regista

Mark Adams (UK), direttore artistico

Rachid Bouchareb (Francia), regista

Mary Harron (Canada), regista

Eva Sangiorgi (Italia), direttore artistico

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”- Leone del Futuro

Emir Kusturica - Presidente (Serbia), regista

Antonietta De Lillo (Italia), regista

Hend Sabry (Tunisia), attrice

Michael J. Werner (USA), produttore

Terence Nance (USA), regista

La Giuria internazionale della sezione Venice Virtual Reality

Laurie Anderson - Presidente (USA), compositrice, artista, regista

Francesco Carrozzini (Italia), fotografo

Alysha Naples (Italia), designer



La Giuria di Venezia Classici, composta da 22 studenti dei corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari, assegnerà senza possibilità di ex aequo, il Premio Venezia Classici per il Miglior film restaurato. La Giuria potrà inoltre premiare il Miglior documentario sul cinema presentato all’interno della Sezione. La Giuria è presieduta da Costanza Quatriglio (Italia), regista.