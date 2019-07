“The New Pope” e “ZeroZeroZero” saranno presentate fuori concorso alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Le due serie tv targate Sky saranno le protagoniste di due eventi speciali fuori concorso, con due episodi ciascuna presentati in anteprima mondiale. “The New Pope” è la serie diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, sequel del fortunato "The Young Pope", mentre “ZeroZeroZero” porta la firma del regista Stefano Sollima ed è tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano.

“The New Pope”

Tutti gli otto episodi di “The New Pope”, sequel del successo del 2016 “The Young Pope”, sono diretti dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, regista, tra gli altri, de “La grande bellezza”. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già visti in “The Young Pope”. New entry in questa serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson. La serie è una produzione originale Sky Studios-Hbo-Canal+, a firma di Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio.

“ZeroZeroZero”

Due episodi di “ZeroZeroZero” saranno i protagonisti dell’evento speciale del 5 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Le puntate sono dirette da Stefano Sollima che, dopo il grandissimo successo di "Romanzo Criminale" e le prime due stagioni di "Gomorra", torna a dirigere una serie crime, basata sui traffici internazionali di cocaina e le conseguenze economiche e politiche da essi determinate su scala mondiale. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per una serie in otto episodi che vanta un grande cast internazionale, con protagonisti, tra gli altri, Andrea Riseborough (“Morto Stalin, se ne fa un altro”, “La battaglia dei sessi”), Dane DeHaan (“Valerian e la città dei mille pianeti”, “The Amazing Spiderman 2”), Gabriel Byrne (“In treatment”, “I Soliti Sospetti”). La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra ed è prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon. Ad affiancare Stefano Sollima alla regia, Pablo Trapero e Janus Metz. “ZeroZeroZero” debutterà nel 2020 su Sky in Italia.