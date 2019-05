Cannes 2019: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt affascinanti sul red carpet Vedi su Sky TG24 la fotogallery Cannes 2019: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sul red carpet

Cannes ai piedi di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Applausi scroscianti per loro, Margot Robbie e il regista Quentin Tarantino alla fine della premiere mondiale di C'era una volta a Hollywood, in concorso per la Palma d'oro al festival. Al termine della proiezione, poco dopo le 21, lunghi battimani hanno costretto Tarantino a prendere il microfono per dire "grazie per questa magnifica accoglienza" ha detto prima di lasciare la sala con il suo cast che si e' inchinato all'indirizzo del pubblico in piedi a festeggiarli. Tutta la giornata e' stata monopolizzata dall'attesa del film e domani ci sara' la conferenza stampa con gli attori e Tarantino. Gia' intorno alle 15 la Croisette era nel delirio. Quando intorno alle 17,30 si sono aperti gli sportelli delle auto scure del protocollo e le star americane di C'era una volta a Hollywood hanno fatto capolino, le centinaia di persone che li hanno attesi per ore cominciano ad urlare. Scene di isteria collettiva al festival di Cannes per l'evento piu' atteso, la premiere di Tarantino con il red carpet di Brad e Leo, che da sola valeva il viaggio.In smoking d'ordinanza, entrambi con la barba con il pizzo solo accennata, Pitt con i capelli un po' lunghi a sfiorare il collo, DiCaprio con un ciuffo un po' gonfio sulla destra, entrambi super belli e soli, hanno sfilato sulla Croisette concedendosi ad ogni richiesta di foto, selfie, autografi fino ad accedere alla zona della Montee des Marches.