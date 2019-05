Ecco le regole da rispettare tassativamente per attori, attrici e addetti ai lavori

TACCHI ALTI

Il divieto di salire il tappeto rosso con scarpe basse, trendissime sneaker glitterate, informali flip flop seppure decorate di strass, è tassativo. Il “must per calcare il famoso red carpet di Cannes rimane il trampolo. Anche se ad onor del vero il dress code ufficiale non faccia specifico riferimento all'altezza dei tacchi delle signore.

DRESS CODE

l concetto di eleganza è relativo e variabile. Il red carpet di Easy Rider, giusto 50 anni fa, incrinò per sempre il muro dell'abito formale. Basta vedere una foto d'epoca: vi immaginate Dennis Hopper e Peter Fonda in smoking nel 1969? Infatti non lo indossarono. Si presentarono con l'uniforme della Guerra Civile americana. Formalmente erano a posto, "poiché' le uniformi sono accettabili per la sera. Nessuno ha specificato nei regolamenti quale guerra o quale esercito", fu la nota ufficiale d'epoca. Cosa accadrà quest'anno? La tendenza moda vede in testa gli smoking bianchi e le giacche fluo. Non resta che attendere.

FOTOGRAFI

Il festival di Cannes esige rigorosamente lo smoking per tutti i fotografi maschi, per le donne eleganza ma senza regole formali. Un caso unico e molto fotogenico.

NO SELFIE

Il selfie ban, l'editto Fremaux che considera grotteschi e ridicoli sulla Montee des Marches i selfie o le foto tra vip medesimi, oltre che causa di rallentamenti nel protocollo, e' confermato anche quest'anno.

NO SPOILER

Già un anno fa e ancora di più quest'anno, divieto assoluto di svelare e peggio ancora giudicare i film del concorso onde evitare che produttori, registi, diretti interessati e ospiti delle proiezioni ufficiali sappiano in anticipo l'accoglienza al di là degli applausi che arrivano puntuali in queste occasioni. E questo viene prima di tutto, certamente prima della stampa accreditata da tutto il mondo che pure sostiene il festival di Cannes con una copertura mediatica lunga 15 giorni. Le proiezioni per la stampa sono in contemporanea con quelle delle proiezioni ufficiali e dei film si puo' dar conto su web, social, blogger e giornali solo una volta terminato e non un minuto prima. Quest'anno solo per 300 testate, una super selezione che all'ufficio stampa del festival costa malumori e rinunce, speciali proiezioni in sala Bazin per agevolare il lavoro, ma anche queste rigorosissimamente embargate, pena la smagnetizzazione istantanea del prezioso badge.

SOLO GRANDI SCHERMI

- Il braccio di ferro con Netflix prosegue e neanche fa più notizia. La regola è che nessun film senza distribuzione nella sala cinematografica in Francia può essere visto a Cannes, senza eccezioni e a costo, come accaduto un anno fa, di perdere 'Roma' di Alfonso Cuaron o The Irishman di Martin Scorsese con Al Pacino e Robert De Niro quest'anno. Ted Sarandos, il grande capo di Netflix, ha commentato che "Cannes ha scelto di celebrare la distribuzione e l'esercizio più che l'arte del cinema", Fremaux ha risposto che "la storia del cinema e la storia di Internet non sono la stessa cosa".