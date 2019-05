Festival di Cannes 2019, tutti i film in concorso

Migrazione, povertà, obiezione di coscienza, amarcord, febbre da Hollywood, nostalgie di ogni tipo e molto altro, non si può dire manchi nulla ai ventuno film in concorso in questa 72/ma edizione del Festival di Cannes che si apre martedì 14 maggio. Contro questa pattuglia un solo film italiano: Il traditore di Marco Bellocchio. Ecco, in sintesi, i film in concorso · The Dead Don’t Die, Jim Jamrmusch · Dolor y Gloria, Pedro Almodovar · Il traditore, Marco Bellocchio · Nan Fang Che Zhan De Ju Hiu (The Wild Goose Lake), DIAO Yinan · Gisaenghung (Parasite), Bong Joon-ho · Le Jeune Ahmed (Young Ahmed), Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne · Roubaix, Une Lumière (Oh Mercy!), Arnaud Desplechin · Atlantique, Mati Diop · Matthias et Maxime, Xavier Dolan · Little Joe, Jessica Hausner · Sorry We Missed You, Ken Loach · Les Misérables, Ladj Ly · A Hidden Life, Terrence Malick · Bucurau di Juliano Dornelles e Kleber Mendonca · La Gomera (The Whistlers), Corneliu Porumboiu · Frankie, Ira Sachs · Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma · It Must Be Heaven, Elia Suleiman Sibyl, Justine Triet Mektoub, My Love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche Once Upon A time... in Hollywood, Quentin Tarantino The Dead Don’t Die di Jim Jarmush E' il film di apertura. Il regista, in piena deriva zombie e con un supercast, ci mostra la pacifica città di Centerville assalita da un'orda di zombie affamati.



Dolor y Gloria di Pedro Almodovar

Si tratta di una sorta di Amarcord autobiografico. Un regista non più giovane e senza futuro fa un viaggio nel passato dove riaffiorano vecchi sentimenti, grandi amori e delusioni.

Il traditore di Marco Bellocchio

Unico film italiano in concorso a Cannes (nelle sale dal 23 maggio), Il Traditore, vede Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il più famoso pentito di Mafia

Nan Fang Che Zhan De Ju Hiu (The Wild Goose Lake) di DIAO Yinan

È il racconto della la storia di Alice e Joachim, che sognano il cinema. Una mattina un vagabondo prende Joachim per un criminale di nome Zoran, morto 21 agosto 1983, giorno della nascita di Gioacchino. Questa coincidenza ossessiona entrambi.

Gisaenghung (Parasite) di Bong Joon-ho

E’ il racconto di come il primogenito di una famiglia povera riesca a trovare con un inganno lavoro presso una ricca coppia. E questo con conseguenze drammatiche.

Le Jeune Ahmed (Young Ahmed) di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne

Di scena un adolescente belga che progetta di uccidere la sua insegnante dopo aver aderito ad un'interpretazione estremista di alcuni passi del Corano.

Roubaix, Une Lumière (Oh Mercy!) di Arnaud Desplechin

Il regista ci porta a Roubaix dove il capo della polizia locale e una neolaureata affrontano l'omicidio di una vecchia. I vicini della vittima, Claude e Marie, vengono arrestati.

Atlantique di Mati Diop

La prima regista africana in concorso a Cannes, racconta una storia di migrazione. A Dakar alcuni muratori non pagati da mesi decidono di lasciare il paese imbarcandosi nell'Oceano.

Matthias et Maxime di Xavier Dolan

E’ il racconto di un gruppo di giovani amici di Montreal che si rincontrano dopo anni. Tra questi Matthias e Maxime, migliori amici da una vita che si accorgeranno di essere innamorati proprio durante questa inaspettata reunion.

Little Joe di Jessica Hausner

La regista viennese mette in scena un fantasy distopico. Di scena una nuova pianta che sembra produrre cambiamenti nelle persone o negli animali con i quali viene in contatto. Le persone toccate dagli effluvi di questa pianta sembrano avere una personalità modificata.

Sorry We Missed You di Ken Loach

Il film racconta la storia di Ricky e della sua famiglia, in lotta da sempre con i debiti dopo il crack del 2008. L’opportunità per riconquistare l'indipendenza si presenta a Ricky con un furgone in leasing e un lavoro da trasportatore.

Les Miserables di Ladj Ly

Ispirato agli scontri nelle banlieu parigine del 2005, il film ruota attorno a tre membri di una brigata anti-crimine che sono sopraffatti mentre cercano di arrestare un uomo.

A Hidden Life di Terrence Malick

Il regista americano ci porta dentro un dramma della seconda guerra mondiale, quello di Franz Jaegerstaetter, obiettore di coscienza che fu ghigliottinato dal Terzo Reich nel 1943.

Bacurau di Juliano Dornelles e Kleber Mendonca

La pellicola racconta di un regista che decide di recarsi in un villaggio all'interno del Brasile per un documentario. Con il passare dei giorni i locali si rivelano strani come se nascondessero pericolosi segreti.

La Gomera (The Whistlers) di Corneliu Porumboiu

È la storia di un poliziotto impegnato a liberare un uomo d'affari da un'isola delle Canarie. Per farlo deve imparare il dialetto locale, lingua che include sibili e sputi.

Frankie di Ira Sachs

La vita di una famiglia, vista attraverso tre generazioni, verrà stravolta da una gita in Portogallo, a Sintra, città storica conosciuta per i suoi giardini, ville e palazzi da favola.

Portrait de la jeune fille en feu

Ambientato in Francia nel XVIII secolo, ha come protagonista una giovane pittrice alla quale viene commissionato un ritratto da sposa di Helose da fare a sua insaputa. Ma la frequentazione tra le due donne creerà tra loro una crescente attrazione.

It Must be Heaven di Elia Suleiman

Un uomo fugge dalla Palestina alla ricerca di una nuova casa. Viaggia in diverse città, ma vede dappertutto la sua terra natale. Un racconto burlesco che esplora identità, nazionalità e appartenenza.

It Must be Heaven di Elia Suleiman

Sibyl di Justine Triet

È il nome di una psicoterapeuta in crisi che torna alla sua prima passione: la scrittura. La sua ultima paziente Margot, attrice emergente e problematica, si rivela per lei una fonte di ispirazione allettante fino all'ossessione.

Once Upon A time... in Hollywood di Quentin Tarantino

Ambientato nel 1969. C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, è incentrato su un attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che ha avuto successo con una serie e adesso cerca di sfondare anche al cinema. Il suo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) sta cercando di ottenere lo stesso tipo di riconoscimento. Il massacro di Sharon Tate e di altre quattro persone da parte di Charles Manson e della sua setta sanguinaria fungerà da sfondo alla storia principale.

