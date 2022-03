“Una fredda mattina di maggio”, il film sull'omicidio di Walter Tobagi

Il giornalista ucciso a Milano avrebbe compiuto 75 anni. Nato il 18 marzo 1947, fu vittima nel 1980 di un attentato da parte di cinque membri della Brigata XXVIII marzo, un gruppo terroristico di estrema sinistra. Come cronista de Il Corriere della Sera raccontò gli anni di piombo e indagò per capirne le radici. A lui è dedicata una pellicola, liberamente ispirata alla sua storia, con protagonista Sergio Castellitto Condividi

Nasceva 75 anni fa, il 18 marzo 1947, il giornalista e scrittore Walter Tobagi, assassinato a Milano all’età di 33 anni in un attentato della Brigata XXVIII marzo, gruppo terroristico di estrema sinistra. Alla sua storia e al suo omicidio è liberamente ispirato un film del 1990, diretto da Vittorio Sindoni e intitolato Una fredda mattina di maggio, con Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Marie Laforét e Gabriele Ferzetti.

Il film di Sindoni è ambientato nella Milano degli anni '70, durante gli anni di piombo. Fra i gruppi della lotta armata c'è Prima Linea, di cui il giornalista Ruggero Manni (Sergio Castellitto) inizia a occuparsi. Dopo che un altro giornalista viene gambizzato, Manni inizia a indagare trovandosi però di fronte a un muro di contestazioni, anche da parte dei colleghi. A minacciarlo per le sue ricerche sono alcuni studenti, molti di buona famiglia e figli di amici e conoscenti, che decidono di farsi notare dai "cugini" delle Brigate Rosse uccidendo Manni la mattina del 28 maggio 1980.

"Gli anni '70 sono stati il nostro Vietnam", ha detto una volta Sergio Castellitto parlando degli anni di piombo. Il film che lo vede vestire i panni di Ruggero Manni nacque nel 1989 dall'idea di realizzare un progetto dedicato a Walter Tobagi. All'inizio Graziano Diana, incaricato di scrivere soggetto e sceneggiatura, rimase molto fedele ai fatti accertati e usò i nomi reali dei personaggi coinvolti nella vicenda. Tuttavia poi ci furono alcune modifiche - fra cui quella ai nomi dei protagonisti - a causa dei procedimenti giudiziari ancora in corso. Il titolo fu scelto dal regista Sindoni ed è l'incipit di un articolo che Claudio Martelli, esponente tra i più importanti del Partito Socialista, aveva scritto in memoria di Tobagi.

Sullo schermo la moglie di Ruggero Manni, Lia, è Margaret Mazzantini, moglie di Castellitto. Ci furono dei contrattempi con gli attori più giovani, quando Sindoni si rese conto che molti di loro non sapevano cosa fossero stati gli anni di piombo. Il regista interruppe quindi le riprese e insieme a Castellitto - usando libri e filmati - spese tre giorni a raccontare ai ragazzi la storia che faceva da sfondo ai ruoli che dovevano interpretare. Per le sequenze degli scontri di piazza - spiega la Rai - "fu scelto un gruppo di frequentatori dei centri sociali di Milano i quali, guidati da un leader che ricordava bene quegli anni turbolenti, furono talmente credibili nell'urlare i loro slogan 'anti sistema' che un'anziana che passava in quel momento ebbe quasi un collasso temendo fossero tornati i drammatici 'sabati milanesi'". Per quanto riguarda le location, per il giornale dove lavora Manni è stata usata la redazione del quotidiano Il Giorno.

La carriera di giornalista di Walter Tobagi inizia già a scuola, come redattore de La Zanzara, il giornale del liceo Parini di Milano. Poi passa all'Avanti! di Milano, dove rimane qualche mese, per approdare in seguito al quotidiano cattolico Avvenire dove sviluppa interesse per i temi sociali, l'informazione, la politica e il movimento sindacale. Contemporaneamente porta avanti il lavoro universitario e di ricercatore. Ma è il terrorismo che lo interessa, specialmente dopo la morte di Giangiacomo Feltrinelli e l'assassinio del commissario Luigi Calabresi: le prime iniziative militari delle BR, i covi scoperti a Milano, la guerriglia urbana nel capoluogo lombardo fomentata da gruppi come Lotta Continua, Potere Operaio e Avanguardia operaia. Nel 1972 Tobagi passa a Il Corriere della Sera per il quale segue tutte le principali vicende degli anni di piombo e denuncia i pericoli di un radicamento del terrorismo nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro: "Tobagi sul tema del terrorismo non ha mai strillato - ha detto di lui Giampaolo Pansa - Però, pur nello sforzo di capire le retrovie e di non confondere i capi con i gregari era un avversario rigoroso. Il terrorismo era tutto il contrario della sua cristianità e del suo socialismo. Aveva capito che si trattava del tarlo più pericoloso per questo Paese. E aveva capito che i terroristi giocavano per il re di Prussia. Tobagi sapeva che il terrorismo poteva annientare la nostra democrazia. Dunque, egli aveva capito più degli altri: era divenuto un obiettivo, soprattutto perché era stato capace di mettere la mano nella nuvola nera". Fra gli articoli più celebri e citati di Tobagi quello intitolato Non sono samurai invincibili.