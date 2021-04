I migliori film di Thomas Vinterberg, il regista candidato all' Oscar

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile (in diretta su Sky), scopriremo se Thomas potrà brindare per celebrare l'Oscar come miglior regista alla 93.ma edizione degli Academy Awards. Nell'attesa ecco i 5 migliori titoli, presentati in ordine cronologico decrescente, firmati dal cineasta nordico.

Con queste parole, il regista danese Thomas Vinterberg ha presentato la sua ultima fatica che ha conquistato critica e pubblico. Non a caso la pellicola ha ottenuto una nomination per il miglior film in lingua straniera e un’altra per la miglior regia. Gli altri nominati sono David Fincher (Mank) , Lee Isac Chung (Minari) Chloe Zhao, (Nomadland) ed Emerald Fennel (Una donna promettente)

"Un altro giro è pensato come un tributo alla vita. Come rivendicazione della saggezza irrazionale che scaccia ogni ansioso buon senso e guarda in basso, nella gioia stessa della sete di vita... sebbene spesso con conseguenze mortali."

"C'è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento da alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti."

Grazie alla regia magistrale di Vinterberg, la pellicola senza spettacolizzare la tragedia, riesce a colpire al cuore lo spettatore. Così l’odissea Kursk, orgoglio “inaffondabile” della Flotta Settentrionale della Marina russa, che il 10 agosto del 2002 intraprese la prima esercitazione in dieci anni si trasfigura in una cartina di tornasole della caducità e fragilità dell'esistenza.

Tratto dal libro del 2002 "A Time to Die", Il film di Thomas Vinterberg è incentrato sulla vera storia del K-141 Kursk, il sottomarino russo a propulsione nucleare che affondò nel Mare di Barents nell’agosto del 2000. Mentre 23 marinai lottavano per la sopravvivenza a bordo del sottomarino, le loro famiglie combattevano disperatamente contro gli ostacoli burocratici e le scarse probabilità di salvarli.

L SOSPETTO (2012)

Il film di Tomas Vinterberg è la cronaca inquietante di una bugia che diventa verità quando i pettegolezzi, il dubbio e la maldicenza danno il via a una caccia alle streghe che minaccia di distruggere la vita di un uomo innocente.

Mads Mikkelsen (premiato a Cannes per la miglior interpretazione maschile) è Lucas, un ex maestro elementare costretto a ripartire da zero dopo un brutto divorzio e la perdita del lavoro. Ma proprio quando sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, una calunnia sconvolge la sua vita, scatenando un’ondata di isteria collettiva nella piccola comunità in cui vive. Mentre la bugia continua a diffondersi, Lucas è chiamato a combattere una battaglia solitaria per difendere la sua vita e la sua dignità.

Il regista ha raccontato così la genesi della pellicola:

In una buia notte d’inverno del 1999, ho sentito bussare alla mia porta. Sotto la neve, davanti a me, c’era un noto psicologo infantile con alcuni documenti sui bambini e le loro fantasie. Voleva parlarmi di “memorie represse” e – cosa ancora più inquietante – della sua teoria che “il pensiero è un virus”. Non l’ho fatto entrare. Non ho letto i documenti. Me ne sono andato a letto, invece.

Dieci anni dopo avevo bisogno di uno psicologo e l’ho chiamato. Per una forma di cortesia tardiva ho letto quei documenti e sono rimasto sconvolto. Ho sentito che, in quei documenti, c’era una storia che andava raccontata. La storia di una moderna caccia alle streghe. IL SOSPETTO è il risultato di quella lettura.