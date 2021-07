Nelson Mandela, da “Invictus” ad “Atto di difesa”: 5 film da vedere

5/11 ©Webphoto

“Invictus” è l’adattamento cinematografico del romanzo “Ama il tuo nemico (Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation)” di John Carlin. La vicenda racconta la storia della Coppa del Mondo di rugby del 1995 in Sudafrica e del ruolo di Mandela in una vittoria simbolo del riavvicinamento della popolazione nera alla popolazione bianca del Paese