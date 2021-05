Nate Parker racconta il razzismo in "American Skin". INTERVISTA

Crudo, violento e necessario, il film di Nate Parker mostra quanta strada si debba ancora fare per ottenere uguaglianza sociale e razziale. "Qualche poliziotto è stato messo in prigione dopo l'attenzione mediatica attorno al caso Floyd ma questo non vuol dire che la "mia gente" stia meglio", dice il regista amico di Spike Lee. Ecco le sue parole in una lunga e appassionata intervista Condividi:

E' la disperazione di un padre. Ed è la disperazione di un popolo. Con lucido coraggio Nate Parker scrive, interpreta e dirige, con il supporto di Spike Lee, “American Skin”, pellicola Sky Original presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, vincitrice del “Filming Italy Award” come miglior film nella sezione Sconfini e disponibile ora on demand. Diseguaglianze sociali e razziali radicate nella società americana vissute attraverso la storia di disperazione di un padre in cerca di giustizia per il figlio quattordicenne ucciso da un poliziotto bianco. Pellicola più attuale che mai a un anno di distanza dall'uccisione di George Floyd. Ecco le parole del regista, Nate Parker Che emozioni suscita il film? Quando si pensa a questa storia che io presento nel film ci sono due lati della stessa medaglia. Da una parte c’è una sorta di comportamento universale che è l’idea per cui l’oppressore si dovrebbe mettere “nei panni” dell’oppresso per capire meglio il famoso “altro lato della medaglia”. Solo così riesci a capire cosa significa essere brutalizzati e terrorizzati e a volte (come in questo caso) uccisi per strada. Dall’altra parte della medaglia questa è una storia che fa riflettere perché racconto come possono reagire le persone quando non ne possono più, quando sono esasperate perché in piena soggiogazione. Che cosa rappresenta per lei Spike Lee e quanto è stato importante il suo supporto? Spike (Lee) non è solamente un amico è un fratello e una figura paterna. E’ naturalmente anche un grande rivoluzionario e un artista che ha deciso di posizionarsi in mezzo a questo divario. Lui ci parla di libertà e di liberazione in questo Paese. La sua è una posizione scomoda a molti.

Questo vuol dire che tutti noi stiamo meglio? No, non necessariamente.

Di che colore è la “pelle americana” del titolo del suo film (American Skin)? Giro la domanda a te, non perché mi devi rispondere ma per risponderti io stesso con una domanda. Allora ti chiedo: “Di che colore è la pelle degli italiani? Dei francesi o ancora degli australiani?”. Quando proviamo a rispondere a questa domanda capiamo quanto “malato” sia il sistema e quanti pregiudizi abbiamo in testa e anche quanto razzismo c’è dentro di noi persino inconsapevolmente. Tutto questo non è visibile ed è qualcosa di nascosto ma di reale. Solitamente chi ha la pelle più scura, ovunque nel mondo, fa fatica a sentirsi uguale agli altri e a farsi trattare con gli stessi diritti degli altri. Molto spesso mi sono trovato in situazioni in cui se qualcuno descriveva una persona americana per strada, dava per scontato che fosse un bianco. La domanda giusta sarebbe “cosa vuol dire essere americano?”.