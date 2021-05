American Skin arriva su Sky Cinema. Dal 24 maggio in prima tv assoluta

A un anno dalla morte di George Floyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, arriva in prima assoluta su Sky Cinema Uno. L’appuntamento con la pellicola è per lunedì 24 maggio alle 21.15 e in streaming su NOW. Disponibile on demand in anteprima per i clienti Sky Extra. E per l’occasione su Sky Cinema Due da non perdere la maratona #BlackLivesMatter, dedicata ai film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 76 a edizione del Festival di Venezia da Spike Lee e ha vinto il Filming Italy Award come miglior film nella sezione Sconfin i.

A un anno dalla morte di George Floyd , che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia americana sui cittadini afroamericani e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta American Skin, lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. isponibile on demand in anteprima per i clienti Sky extra. E per l’occasione su Sky Cinema Due la maratona #BlackLivesMatter, dedicata ai film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo.

Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker (The Birth of a Nation), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio adolescente ucciso da un poliziotto bianco, riflettendo sui temi della paura e delle divisioni culturali, ancor oggi radicate nella società americana. Nel cast, oltre a Nate Parker nel ruolo del protagonista Lincoln Jefferson, Omari Hardwick (A-Team, Middle of Nowhere, Miracolo a Sant’Anna) è Omar “Derwood” Scott amico di Linc, Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy) è il poliziotto Dominic Reyes e Beau Knapp (Seven Seconds, Black and Blue) è il poliziotto Mike Randall, colpevole di aver ucciso il ragazzo. Il film, prodotto da Tarak Ben Ammar, Mark Burg e Lukas Behnken è distribuito da Eagle Pictures

AMERICAN SKIN racconta le azioni disperate di Linc, un veterano della guerra in Iraq che, tornato in patria, vede il figlio quattordicenne Kijani morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale. Privato di un processo equo, dopo l’assoluzione in tribunale di Mike Randall, il poliziotto che aveva sparato al ragazzo uccidendolo, Linc decide di farsi giustizia da solo. Ad accompagnare lo spettatore nel racconto Jordin King, uno studente di cinema deciso a girare un documentario sulla morte di Kijiani e sul desiderio di giustizia di Linc. Insieme alla sua troupe Jordin diventerà testimone diretto e protagonista dell’intera vicenda, con la responsabilità di farla conoscere al mondo.

Nate Parker ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emarginate in tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l’attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington. Nate ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016

Per l’occasione, su Sky Cinema Due, propone la collezione #BlackLivesMatter, con una serie di film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo. Si inizia lunedì 24 alle 21.45, in multistart con Sky Cinema Uno, con AMERICAN SKIN (lunedì 24 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Due); a seguire THE BIRTH OF A NATION - IL RISVEGLIO DI UN POPOLO, l’esordio alla regia di Nate Parker, attore e regista di American Skin, che racconta una storia vera che ha ricevuto il Premio della Giuria al Sundance; il thriller ambientato nell’America degli anni 60 MISSISSIPPI BURNING - LE RADICI DELL’ODIO con Willem Dafoe e Gene Hackman, premiato al Festival di Berlino; SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTÀ, il film ambientato nel 1965 quando Martin Luther King guidò un gruppo di manifestanti a Selma, in Alabama, per ottenere il diritto di voto per gli afroamericani; GRIDO DI LIBERTÀ, la pellicola con Denzel Washington e Kevin Kline chiamati a interpretare l’attivista Steve Biko e il giornalista Donald Woods, uniti nella lotta all’Apartheid nel Sudafrica degli anni 70; 12 ANNI SCHIAVO, il biopic premiato con 3 Oscar® firmato da Steve McQueen e interpretato da Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender e Lupita Nyong'o; MALCOLM X, la coinvolgente biografia del leader diretta da Spike Lee e interpretata da Denzel Washington, vincitore dell’Orso d’argento a Berlino; INVICTUS – L’INVINCIBILE, la pellicola diretta da Clint Eastwood e interpretata da Morgan Freeman e Matt Damon, che racconta sei anni della vita di Nelson Mandela, dalla scarcerazione al giorno in cui la squadra sudafricana degli Springboks vinse a sorpresa la Coppa del Mondo di rugby; RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA, la prima biografia sul leggendario atleta afroamericano Jesse Owens che, con il suo trionfo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, divenne il simbolo della lotta contro le ideologie di Hitler; e il biopic con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx IL DIRITTO DI OPPORSI, in cui un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore condannate ingiustamente e affronta lo spinoso caso McMillian.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come A UNITED KINGDOM - L'AMORE CHE HA CAMBIATO LA STORIA, il racconto di un controverso amore interrazziale tra David Oyelowo e Rosamund Pike e MIGLIORI NEMICI, in cui un'attivista afroamericana è chiamata a confrontarsi sulla segregazione razziale nelle scuole con il leader del KKK.

AMERICAN SKIN – Lunedì 24 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su N0W e disponibile on demand. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.