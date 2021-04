2/20 WebPhoto

Di origini scozzesi, la sua carriera come attore inizia prima a teatro per poi spostarsi sul grande schermo. Nel 1936 s'iscrive alla facoltà di medicina e gareggia con una squadra di canottaggio. Durante una trasferta a New York nel 1938 assiste allo spettacolo teatrale "I've Married an Angel" e da quel momento inizia lo studio della recitazione. Nel corso della sua carriera sono tantissimi i ruoli di Gregory Peck rimasti nella memoria del pubblico con l'American Film Institute che ha inserito l'artista al dodicesimo posto tra le più grandi star del cinema

Vacanze romane da premio Oscar