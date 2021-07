3/15 ©Webphoto

Una seconda nomination agli Academy Awards arriva due anni dopo, nel 1999, questa volta come miglior attore non protagonista per il ruolo dell'impresario teatrale Philip Henslowe in "Shakespeare in love" di John Madden. Pellicola che ottenne numerosissimi riconoscimenti tra i quali: 3 Bafta, 3 Golden Globe e 7 Oscar