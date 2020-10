Scrittore americano di romanzi di fantascienza, nato l'8 ottobre 1920 e morto nel 1986, è considerato tra i capostipiti del genere dell’epoca moderna. Con “Dune” vinse il premio Nebula nel 1965. È attesissima la trasposizione cinematografica della prima parte del libro, in uscita a dicembre, del regista Denis Villeneuve. Ma non è la prima volta che "Dune" arriva al cinema o in tv



Frank Herbert è considerato il capostipite della letteratura fantascientifica moderna: con il suo romanzo “Dune” è riuscito a vincere il premio Nebula e il premio Hugo, entrambi massimi riconoscimenti del genere. L’opera è la prima di sei romanzi che formano la parte centrale e originaria del “Ciclo di Dune” che, con oltre 12 milioni di copie vendute, detiene il record di vendite nell’ambito dei libri di fantascienza. Dopo aver influenzato il mondo del cinema, della tv e dei videogiochi, è attesissima a fine 2020 la trasposizione cinematografica di Denis Villeneuve della prima metà del romanzo (IL TRAILER - LO SPOT TV - LE FOTO).

Frank Patrick Herbert è nato a Tacoma, nello Stato di Washington, l'8 ottobre del 1920. Ha avuto tre mogli e tre figli, di cui la primogenita dalla prima moglie e gli altri due dalla seconda. Nel 1952 riesce a far pubblicare uno dei suoi racconti di fantascienza "Looking for Something" sulla rivista Starling Stories e da quel momento inizia a farsi conoscere al pubblico. Il primo romanzo "Smg. Ram 2000" arriva nel 1955 e riceve ottime critiche ma scarso apprezzamento dal pubblico. Il vero e proprio capolavoro dello scrittore è "Dune" e la serie della saga che ne è seguita, uscito inizialmente in otto parti tra il 1963 e il 1965, poi riunito in un unico libro sempre nel 1965. Giornalista, nel 1972 si ritira dalla professione e si dedica completamente alla scrittura con la pubblicazione dei successivi romanzi del "Ciclo di Dune" e di libri su temi ecologici e filosofici. L'11 febbraio del 1986 è morto a 65 anni a Madison, nel Wisconsin, poco dopo l'uscita di "La rifondazione di Dune".

Frank Herbert - ©Getty

La saga del "Ciclo di Dune" narra le vicende in circa 5.000 anni del pianeta noto come Arrakis, ma soprannominato Dune per lo sterminato deserto che lo ricopre. Protagonisti sono i suoi abitanti, i Vermi delle Sabbie, creature lunghe chilometri a cui sembra essere collegata la Spezia Melange, la sostanza più preziosa dell'Universo. Tutte le vicende ruotano attorno alle Casate nobiliari più importanti dell'Impero. La serie, e in particolare il primo romanzo "Dune", è considerata il primo grande esempio di fantascienza ecologica in cui cultura, attività umana e ambiente esterno sono correlati. Herbert, nei suoi libri, mostra come l'uomo modifica l'ambiente e come l'ambiente condiziona gli esseri umani.

Dopo la morte di Frank Herbert, il figlio Brian e lo scrittore Kevin J. Andreson hanno scritto altre serie ambientate nel mondo di Dune che però non hanno avuto la stessa fortuna dell'originale. Il "Ciclo di Dune" ha influenzato e continua a influenzare il genere fantascientifico e anche il cinema a partire da Guerre Stellari. La prima trasposizione cinematografica vera e propria del primo romanzo dell'autore è nel 1984 con il colossal diretto da David Lynch, che è stato poco apprezzato dalla critica. Per il regista di "Twin Peaks" si è trattato della prima pellicola di fantascienza e, per molti anni, è stata considerata anche la più rischiosa. Nel 2013, invece, è stato realizzato un documentario sul tentativo, mai portato a compimento, di realizzare un film su "Dune" negli anni '70 da parte del regista cileno Alejandro Jodorowsky. Il progetto di Jodorowsky prevedeva la partecipazione di Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dalì e i Pink Floyd e sembra che potenzialmente sarebbe potuto essere un capolavoro del genere fantascientifico. Anche la televisione ha provato a portare sullo schermo la saga di Herbert con due miniserie, "Dune: il destino dell'universo" del 2000 e "I figli di Dune" del 2003, vincitrice di un Emmy Award per gli effetti visivi. Numerosi sono stati anche i videogiochi e giochi da tavolo ispirati alla saga e attualmente è attesissimo il film di Denis Villeneuve che comprende un cast corale formato, tra gli altri, da Timothèe Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa e Javier Bardem.