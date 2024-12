Morto a 16 anni il baby attore Hudson Joseph Meek

Meek è deceduto per le ferite riportate a seguito della caduta da un veicolo in corsa. Sull'incidente stanno indagando le autorità

L'attore adolescente Joseph Meek, apparso nel film del 2017 Baby Driver – Il genio della fuga e nel reboot della serie tv MacGyver, è morto a 16 anni dopo essere caduto da un veicolo in movimento in Alabama.

I notiziari locali hanno aggiunto che Meek è stato portato all'ospedale locale il 17 dicembre, per poi morire due giorni dopo a causa delle ferite. Il dipartimento di polizia di Vestavia Hills sta indagando sull'incidente.

Così, attraverso il suo account Instagram, è stata annunciata la morte di Joseph Hudsook Meek: "Ci spezza il cuore condividere che Hudson Meek è tornato a casa per stare con Gesù. I suoi 16 anni su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti coloro che ha incontrato".

Chi era Hudson Joseph Meek

Meek ha esordito nella recitazione nel 2014, col film per la televisione The Santa Con, al fianco di Melissa Joan Hart e Jaleel White. Nel 2017 è apparso in Baby Driver – Il genio della fuga di Edgar Wright Baby Driver, interpretando la versione più giovane del personaggio principale del film (Ansel Elgort). Più di recente, ha recitato nel reboot di MacGyver, nella serie tv Genius e nel film The School Duel.

"Hudson era un attore affermato", si legge sul necrologio. "Ha lavorato a diversi film e programmi televisivi importanti, alcuni dei quali usciranno nel 2025. Amava trascorrere il suo tempo sul set e avere la possibilità di imparare i nomi e le storie di ogni membro del cast e della troupe."

Meek era al secondo anno alla Vestavia Hills High School e faceva parte della squadra di football della scuola. Oltre alla recitazione, i suoi interessi includevano lo sport, i viaggi e la compagnia dei suoi amici più cari.

"La personalità di Hudson era unica nel suo genere. Era sicuro di sé, fermo sulle sue convinzioni, spontaneo e arguto", si legge nell'omaggio che i suoi cari hanno condiviso. "Non lasciava mai che i fatti ostacolassero una storia divertente e amava le battute amichevoli. Era un burlone, amava le belle battute ed era più felice quando faceva ridere gli altri. Amava incontrare nuove persone, e viveva la vita al massimo".

La J Pervis Talent Agency, di cui Meek faceva parte, ha scritto sui social: "Hudson era uno straordinario giovane talento, la cui dedizione e passionehanno brillato intensamente nel nostro settore. Negli ultimi 10 anni, ha contribuito così tanto allo spirito della nostra agenzia e la sua perdita lascia un vuoto che sarà profondamente sentito da tutti noi".