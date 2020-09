Pink Floyd, una nuova versione di "Eclipse" per il film Dune

Hans Zimmer ha realizzato un nuovo arrangiamento di “Eclipse” per il nuovo trailer di “Dune” . Il vincitore del Premio Oscar ha pensato a una versione particolare di questo grande classico della musica mondiale, perfetto per accompagnare le tempeste di sabbia del film fantascientifico. Il suo commento è stato molto chiaro: “Questo è un sogno d’infanzia che si avvera per me”. Il compositore sta lavorando alla colonna sonora della pellicola e ha dichiarato a Variety: “In questo momento sto producendo questi suoni. Ho solo queste idee ed è così ogni giorno. Sto facendo tutti questi esperimenti e non ho idea se qualcuno finirà davvero nel film”. “Dune” arriverà nelle sale il prossimo 18 dicembre.

IL SIGNIFICATO DI “ECLIPSE” DEI PINK FLOYD

“Eclipse” è uno dei brani più famosi dei Pink Floyd. Si tratta della traccia conclusiva di “The Dark Side of The Moon”, l’ottavo album in studio del gruppo musicale pubblicato il 24 marzo 1973. L’opera, della durata di due minuti e sei secondi, è il naturale proseguimento melodico di “Brain Damage”. Il testo di questa canzone, la quale ha anche accompagnato l’accensione del braciere durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, riassume il concept dell’intero disco.

L’uomo sembra essere un elemento che rovina la perfetta coesione dell’ambiente in cui vive e infatti uno dei passaggi cruciali dice: “Tutto ciò che fai, tutto ciò che ti circonda sotto il Sole è in sintonia, ma il Sole è eclissato dalla luna”. In sostanza non tutto è come sembra, ad esempio la Luna sembra brillare di luce propria, ma è il Sole a farla risultare tale: “In realtà non c’è nessun lato oscuro della luna. Di fatto è tutta scura. L’unica cosa che la fa sembrare luminosa è il sole”.