Festa della Liberazione, i 6 film per celebrare la ricorrenza

Roma città aperta (1945) e Paisà (1946)

Roberto Rossellini ha saputo raccontare magistralmente l’occupazione in Italia e gli ultimi mesi prima della Liberazione. In Roma città aperta (1945) - opera simbolo del neorealismo italiano - si racconta la tragedia dell’occupazione tedesca di Roma dopo l’armistizio di Cassabile. In Paisà (1946), invece, Rossellini torna con la seconda pellicola della Trilogia della guerra antifascista, per rievocare l'avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia, in 6 episodi: Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, Appennino Emiliano e Porto Tolle.

Mussolini - Ultimo Atto (1974)

In questo film Carlo Lizzani pone l’attenzione sugli ultimi giorni del fascismo e dell’occupazione tedesca in Italia. Li racconta e li fa vivere attraverso le vicende personali di Benito Mussolini. Il racconto va dal 24 aprile 1945 a Milano, dove il Duce rifiuta la mediazione del cardinale Schuster, a sabato 28 aprile, quando al fianco di Claretta Petacci è ucciso dal mitra del colonnello Valerio.