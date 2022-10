David Zucker compie 75 anni. I 5 film più famosi del regista

Da "L'aereo più pazzo del mondo" e "Una pallottola spuntata", fino a "Scary Movie 3" e "Scary Movie 4": sono molti i film comico-demenziali che portano la firma del cineasta statunitense. Ecco una selezione Condividi

David Zucker, il regista di L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata, compie 75 anni e continua a far parlare di sè. Ultimamente ha attaccato il "politicamente corretto" che a, suo dire, sta rovinando la comicità al cinema. "La comicità non è morta. È spaventata. E quando qualcosa è spaventato si nasconde", ha affermato l'anno scorso in un'intervista rilasciata al New York Post. Dagli esordi, fino agli ultimi esperimenti dietro la macchina da presa, ecco una selezione dei suoi film più famosi.

L'aereo più pazzo del mondo approfondimento L'aereo più pazzo del mondo: segreti di un cult David Zucker ha diretto insieme al fratello Jerry e a Jim Abrahms grandi successi comico-parodistici di Hollywood. Sicuramente uno dei più famosi è L'aereo più pazzo del mondo (1980) che racconta con una comicità grottesca le incredibili vicissitudini dei passeggeri di un volo diretto verso Chicago. Protagonista del film è un ex pilota di nome Ted Striker che odia gli aerei, ma che vince la sua avversione e sale sul volo per Chicago per riconquistare la sua ex ragazza che fa la hostess. Succederà di tutto: i passeggeri saranno colpiti da una gravissima intossicazione alimentare e l’atterraggio dell’aereo verrà messo a rischio. E così solo l’ex pilota Ted può risolvere la situazione. Il film ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes. Una pallottola spuntata Il film Una pallottola spuntata (1988) rappresenta invece una parodia del genere poliziesco. Protagonista è Frank Drebin, un detective di Los Angeles che ne combina di ogni. I superiori lo sospendono in occasione della visita in città della Regina Elisabetta. Il detective è convinto che in preparazione ci sia un attentato, ma si ritroverà da solo a dover contrastare il piano dei terroristi. La pellicola è stata un successo al botteghino e ha avuto anche due sequel: Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994).

La figlia del mio capo approfondimento Film parodia, i migliori da vedere Nel 2003 Zucker realizza il film La figlia del mio capo. Tom vuole impressionare favorevolmente il suo boss e decide quindi di conquistarne la figlia Lisa offrendosi di vigilare sulla loro casa per una notte. Ma il compito si rivela più duro del previsto. A interpretare Tom c’è un giovanissimo Ashton Kutcher che è il protagonista di un film dove l’ironia classica nei lavori di Zucker torna prorompente. Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà Al posto dei fratelli Wayans - che abbandonano la serie - Zucker arriva nel 2003 a dirigere Scary Moovie per il terzo capitolo, Una risata vi seppellirà, ed è un successo. La vicenda ruota intorno alla reporter Cindy Campbell che è in cerca di scoop. Ma tutto d’un tratto si troverà ad affrontare una serie di eventi che minacciano il pianeta, fra cui un'invasione di alieni che lasciano cerchi nel grano, videocassette assassine, profezie dettate da un oracolo, bambini con doni sovrannaturali e ambiziosi rapper. Il tutto, con l’ironia che contraddistingue i lavori di Zucker. Il regista ha poi diretto anche il quarto film della serie. Scary Movie 4 In questo nuovo capitolo (del 2005) Cindy Campbell è la custode di una vecchia casa che si innamora del suo vicino. Ma la terra è invasa da stranissime creature e Cindy si ritroverà ad affrontare molte e demenziali avventure con l'amica Brenda. La pellicola prende in giro film del calibro de La guerra dei mondi, The Village, Million Dollar Baby e gli horror The Ring e The Grudge. In particolare le prese in giro si concentrano sull'attore Tom Cruise.