Clive Owen fa 60 anni, da Closer a The Knick: i suoi ruoli più famosi

Tra i film celebri di Clive Owen c’è anche Ragazzi miei (The Boys Are Back): diretto da Scott Hicks e uscito nel 2009, è ispirato a una storia vera. L’attore è Joe, un giornalista sportivo che vive in Australia con la sua seconda moglie Katy e il piccolo Artie. Quando Katy muore di cancro, Joe cerca di fare del suo meglio per far superare il lutto al figlio. In Australia arriva anche Harry, il figlio che Joe ha avuto dalla sua prima moglie in Gran Bretagna