9/15 WebPhoto

Nel 1939 arriva il consolidamento della fama e della carriera di Gable con il famoso personaggio di Rhett Butler in "Via col vento", ruolo che gli resterà incollato per il resto della vita e in cui pronuncia una delle frasi più famose del cinema: "Francmente, me ne infischio". Il film gli fa ottenere la terza nomination all'Oscar e, grazie al compenso ricevuto, gli permette di divorziare da Langham per sposare la collega Carole Lombard