Annabelle Wallis compie 40 anni. L'attrice, nata in Inghilterra il 5 settembre 1984, a 21 anni è comparsa in un episodio della crime fiction Jericho e ha debuttato al cinema in un film di produzione indiana, Dil Jo Bhi Kahey. Dopo altre piccole parti in pellicole come Trappola d'acciaio, Nessuna verità e W.E., il lungometraggio di Madonna dedicato ad Edoardo VIII e Wallis Simpson, è diventata molto popolare interpretando Jane Seymour in The Tudors

