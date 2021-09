90 anni dalla nascita di Anita Ekberg, la fotostoria dell’attrice

30/38 WEBPHOTO

Dalla seconda metà degli anni sessanta Anita Ekberg sposta definitivamente la propria residenza in Italia e lavora in svariate produzioni europee, come Poirot e il caso Amanda (1965) di Frank Tashlin, Scusi, lei è favorevole o contrario? (1966) di e con Alberto Sordi, Stazione luna (1966) di Gordon Douglas, ove ritrovò Jerry Lewis, La sfinge d'oro (1967) di Luigi Scattini, Il cobra (1967) di Mario Sequi, Sette volte donna (1967) di Vittorio De Sica e La morte bussa due volte (1969) di Harald Philippe.