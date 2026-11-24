La pellicola di Peter Berg, basata su una storia vera, esce il 25 novembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Racconta le storie di quattro stelle del football universitario che si arruolano nei Marine, per combattere per gli Usa durante la Seconda guerra mondiale. Scopriranno la forza della fratellanza, ma anche la devastazione del conflitto
Il 25 novembre arriva su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il film Mosquito Bowl, basato su una storia vera: dopo l'attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, quattro stelle del football universitario si arruolano nei Marine degli Stati Uniti, scoprendo la forza della fratellanza e il prezzo della guerra. Ecco cosa sapere sulla pellicola.
I quattro protagonisti
Il regista Peter Berg (Deepwater Horizon, Lone Survivor), in una sceneggiatura tratta da un celebre romanzo storico del 2022 di Buzz Bissinger, rievoca una storia vera che ha per protagonisti quattro ragazzi con un luminoso futuro nel football, partiti per combattere nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale. Il racconto si concentra su Dave Schreiner e Bob Bauman (interpretati rispettivamente da Tom Francis e Bill Skarsgård), compagni di squadra e grandi amici all'Università del Wisconsin. E poi su Tony Butkovich (Ray Nicholson, figlio di Jack), che gioca nel ruolo di fullback alla Purdue, e John McLaughry (Nicholas Galitzine), laureato alla Brown University e già selezionato nella NFL all'inizio del conflitto.
La scelta del titolo
Il titolo del film fa riferimento a una leggendaria partita di football disputata tra due reggimenti dei Marines sull'isola - infestata dai moscerini - di Guadalcanal, nell'Oceano Pacifico, la vigilia di Natale del 1944. Quello scontro sportivo, che si concluse 0-0, fu un ultimo frammento di normalità, una sorta di illusione prima della drammatica e sanguinosa invasione di Okinawa, dove molti di quei giovani talenti persero tragicamente la vita. In totale, dei 65 uomini che presero parte al "Mosquito Bowl", 15 rimasero uccisi sull'isola.
Approfondimento
Attacco a Pearl Harbor, i film che raccontano l'evento
Dall'addestramento al campo di battaglia
Come riporta Variety, le date storiche sono state leggermente ritoccate nel film per offrire ai quattro protagonisti un vissuto militare condiviso: affrontano così, insieme, le estenuanti prove dell’addestramento di base a Parris Island, per poi partire alla volta del Pacifico, dove li attende un caos devastante.
Una questione personale per BERG
"Mio padre è stato un Marine in Corea. C’era quindi un legame profondo" con la storia al centro del film, ha raccontato il regista Berg. "Sono cresciuto con una chiara consapevolezza di ciò che il Corpo dei Marine rappresentava per lui", ha aggiunto, "e credo che questo sia stato un motivo in più per cui ho voluto realizzare il film. È una storia che parla del sacrificio umano e del costo della guerra: un sacrificio su cui, a mio avviso, non si riflette mai abbastanza".
Le riprese in Australia e ALLA BROWN
Buona parte delle riprese si sono svolte nel Queensland, in Australia. "I paesaggi qui sono oro puro per il cinema: l’ideale per dare vita a questa storia", ha detto il regista.
Alcune riprese di esterni sono invece state effettuate alla Brown University, nella zona di Providence, Rhode Island. E sono state girate scene chiave - pensate per rievocare una partita di football - anche al Camp Randall dell’UW–Madison. "Volevo cercare di immergere il pubblico nelle atmosfere e nelle emozioni dell’epoca", ha raccontato Berg. "Perciò, nel filmare una partita di football universitario degli anni ’40 tra Purdue e Wisconsin, ho voluto catturare lo spirito di cosa significasse giocare a football, assistere a una partita o lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera tipica del football universitario".
Il "problema" con un pappagallo
Ma durante le riprese ci sono stati anche dei problemi. Nel libro da cui prende ispirazione il film, uno dei protagonisti, Tony, invia ai propri genitori delle fotografie che lo ritraggono con un pappagallo appollaiato sulla spalla. "Buzz ne parla nel libro, quindi dovevamo procurarci un pappagallo", ha spiegato Berg. Quando eravamo in Australia, "eravamo nel bel mezzo di una zona boscosa e non è affatto facile trovare un pappagallo", ha raccontato durante un recente incontro con il pubblico a Hollywood, come riporta Variety. La produzione, comunque, è riuscita a trovare un volatile: "L'animale è arrivato accompagnato da quattro addestratori, che prendevano la cosa molto seriamente... si trattava dell'unico pappagallo presente sull'isola", ha assicurato Berg.
Approfondimento
Call of Duty, Taylor Sheridan e Peter Berg co-sceneggiatori del film
©Webphoto
81 anni dallo sbarco in Normandia, 9 film per ricordare il D-Day
Esattamente ottantuno anni fa, il 6 giugno 1944, sulla costa francese, preceduti dal lancio delle divisioni aviotrasportate nella notte, gli Alleati dettero il via all'Operazione Overlord, attaccando l’Europa in mano ai nazisti. È il momento storico che segna l’inizio della fine di Adolf Hitler e delle forze armate tedesche sul Fronte Occidentale. Scopriamo le pellicole che celebrano questo avvenimento importantissimo, da “Operazione Overlord” a “Salvate il Soldato Ryan” e “The Last Rifleman: Ritorno in Normandia”