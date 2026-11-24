Il 25 novembre arriva su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il film Mosquito Bowl, basato su una storia vera: dopo l'attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, quattro stelle del football universitario si arruolano nei Marine degli Stati Uniti, scoprendo la forza della fratellanza e il prezzo della guerra. Ecco cosa sapere sulla pellicola.

Il regista Peter Berg (Deepwater Horizon, Lone Survivor), in una sceneggiatura tratta da un celebre romanzo storico del 2022 di Buzz Bissinger, rievoca una storia vera che ha per protagonisti quattro ragazzi con un luminoso futuro nel football, partiti per combattere nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale. Il racconto si concentra su Dave Schreiner e Bob Bauman (interpretati rispettivamente da Tom Francis e Bill Skarsgård), compagni di squadra e grandi amici all'Università del Wisconsin. E poi su Tony Butkovich (Ray Nicholson, figlio di Jack), che gioca nel ruolo di fullback alla Purdue, e John McLaughry (Nicholas Galitzine), laureato alla Brown University e già selezionato nella NFL all'inizio del conflitto.

Dall'addestramento al campo di battaglia

Come riporta Variety, le date storiche sono state leggermente ritoccate nel film per offrire ai quattro protagonisti un vissuto militare condiviso: affrontano così, insieme, le estenuanti prove dell’addestramento di base a Parris Island, per poi partire alla volta del Pacifico, dove li attende un caos devastante.

Una questione personale per BERG

"Mio padre è stato un Marine in Corea. C’era quindi un legame profondo" con la storia al centro del film, ha raccontato il regista Berg. "Sono cresciuto con una chiara consapevolezza di ciò che il Corpo dei Marine rappresentava per lui", ha aggiunto, "e credo che questo sia stato un motivo in più per cui ho voluto realizzare il film. È una storia che parla del sacrificio umano e del costo della guerra: un sacrificio su cui, a mio avviso, non si riflette mai abbastanza".

Le riprese in Australia e ALLA BROWN

Buona parte delle riprese si sono svolte nel Queensland, in Australia. "I paesaggi qui sono oro puro per il cinema: l’ideale per dare vita a questa storia", ha detto il regista.

Alcune riprese di esterni sono invece state effettuate alla Brown University, nella zona di Providence, Rhode Island. E sono state girate scene chiave - pensate per rievocare una partita di football - anche al Camp Randall dell’UW–Madison. "Volevo cercare di immergere il pubblico nelle atmosfere e nelle emozioni dell’epoca", ha raccontato Berg. "Perciò, nel filmare una partita di football universitario degli anni ’40 tra Purdue e Wisconsin, ho voluto catturare lo spirito di cosa significasse giocare a football, assistere a una partita o lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera tipica del football universitario".

Il "problema" con un pappagallo

Ma durante le riprese ci sono stati anche dei problemi. Nel libro da cui prende ispirazione il film, uno dei protagonisti, Tony, invia ai propri genitori delle fotografie che lo ritraggono con un pappagallo appollaiato sulla spalla. "Buzz ne parla nel libro, quindi dovevamo procurarci un pappagallo", ha spiegato Berg. Quando eravamo in Australia, "eravamo nel bel mezzo di una zona boscosa e non è affatto facile trovare un pappagallo", ha raccontato durante un recente incontro con il pubblico a Hollywood, come riporta Variety. La produzione, comunque, è riuscita a trovare un volatile: "L'animale è arrivato accompagnato da quattro addestratori, che prendevano la cosa molto seriamente... si trattava dell'unico pappagallo presente sull'isola", ha assicurato Berg.