L'attacco giapponese alla flotta americana a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, è uno degli eventi che ha segnato il corso del Novecento. Quella giornata è stata definita dall’allora presidente Franklin Delano Roosevelt "il giorno dell'infamia” e sancì l'ingresso nella Seconda guerra mondiale degli Usa. Nel 2021 ricorrono gli 80 anni di quell'attacco. Ecco alcune pellicole che l'hanno portato sul grande schermo.

Hawai Mare oki kaisen (1942) approfondimento D-Day, 77 anni fa lo sbarco in Normandia: le foto a colori Il film, per la regia di Kajiro Yamamoto, è stato realizzato dalla Toho Motion Picture su commissione della Marina Imperiale per celebrare il primo anniversario dell'attacco a Pearl Harbor. Il titolo in inglese è The War at Sea from Hawaii to Malaya. La trama parte dalla storia di un ragazzo che frequenta il college della Marina. Tornato a casa per le vacanze, incontra il cugino che vuole diventare un pilota. Nonostante la contrarietà della madre, il ragazzo riesce ad arruolarsi in Marina e si addestra per diventare pilota. Una sera i suoi superiori mandano lui e i suoi compagni in missione, ma vengono taciuti loro lo scopo e la destinazione della missione. Solo in seguito si scoprirà che la destinazione è la base americana di Pearl Harbor. Accuratissime le ricostruzioni storiche. Di particolare interesse e il grande plastico che riproduce la baia di Pearl Harbor.

Arcipelago in fiamme (1943) approfondimento Hiroshima, 75 anni fa il lancio della prima bomba atomica. LE FOTO Il titolo originale in inglese del film del 1943 è Air Force. È il 6 dicembre 1941 e l'equipaggio del Mary-Ann si dirige dalla California alle Hawaii per un volo di addestramento. Durante il viaggio, i militari sono testimoni dell'attacco a Pearl Harbor. John Garfield interpreta un armiere senza affetti che è stato sbattuto fuori dalla scuola di volo dopo una collisione a mezz'aria in cui ha perso la vita un altro pilota. Harry Carey è invece il capo equipaggio della Mary-Ann, veterano dell'aviazione. Il film di Howard Hawks ha ottenuto quattro candidature agli Oscar e si è portato a casa quello per il Miglior montaggio.

Da qui all’eternità (1953) vedi anche I migliori film di Burt Lancaster La pellicola, un grande classico diretto da Fred Zinnemann, vanta un cast davvero sontuoso: Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Deborah Kerr, Montgomery Clift, Burt Lancaster, Donna Reed. Siamo nell’estate del 1941 e un giovane soldato, ex pugile che ha appeso i guantoni al chiodo, arriva alla base di Pearl Harbor. Il capitano non accetta che il ragazzo non salga più sul ring, per questo lo vessa in qualsiasi modo. Quando un amico del soldato viene picchiato a morte, il soldato uccide il colpevole. Nel contempo i giapponesi sferrano l'attacco. La pellicola ha vinto 8 Premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista a Sinatra, miglior attrice non protagonista alla Reed, miglior sceneggiatura non originale a Daniel Taradash, miglio montaggio, miglior sonoro e miglior fotografia. Celeberrima la scena del bacio tra Burt Lancaster e Deborah Kerr nella risacca della spiaggia.

Tora Tora Tora (1970) approfondimento I migliori film di guerra La pellicola diretta da Richard Fleischer, Kinji Fukasaku e Toshio Masuda, descrive i preparativi e l'attacco alle Hawaii. Il film ha vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali. A differenza del successivo film di Michael Bay "Pearl Harbor," si concentra sulla minuziosa ricostruzione degli aspetti storici dello storico attacco. Il titolo è il messaggio in codice giapponese che indica la riuscita dell'attacco a sorpresa. La parola tora in giapponese, significa letteralmente tigre ma in questo caso è un acronimo che significa attacco lampo.