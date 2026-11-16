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Cinema

2001: Odissea nello spazio torna al cinema. HAL, il computer che temeva di sbagliare

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Il 16, 17 e 18 novembre 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick torna al cinema in 4K con Nexo Studios Back to Cult. A 58 anni dall’uscita, HAL 9000 interroga ancora il nostro rapporto con le macchine, oggi che ci parlano davvero. Perché una voce senza corpo riesce a inquietarci e commuoverci così tanto? Tra Arthur C. Clarke, la musica degli Strauss, il Ghost in the Shell di Mamoru Oshii e una filastrocca, un viaggio nel film che ha cambiato la fantascienza. E in una fragilità che credevamo soltanto nostra

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