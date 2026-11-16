Disagio giovanile, il volontariato per soluzioni creative

Delle violenze in piazza e dei fatti di Milano, con i saccheggi in centro effettuati da tanti minori, abbiamo parlato con Gianluca Cantisani, presidente del MoVI, l'associazione del volontariato che ci ha offerto una ricetta diversa per integrare e disinnescare le tensioni sociali in un momento delicato che coinvolge a più livelli la nostra società