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Cronaca

Disagio giovanile, il volontariato per soluzioni creative

Cristian Paolini

Cristian Paolini
©Getty

Delle violenze in piazza e dei fatti di Milano, con i saccheggi in centro effettuati da tanti minori, abbiamo parlato con Gianluca Cantisani, presidente del MoVI, l'associazione del volontariato che ci ha offerto una ricetta diversa per integrare e disinnescare le tensioni sociali in un momento delicato che coinvolge a  più livelli la nostra società

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