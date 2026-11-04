Nella gioia e nel dolore, il trailer del film di Ferzan Özpetek

Il 17 dicembre 2026 uscirà il film Nella gioia e nel dolore di Ferzan Özpetek , che vanta un cast corale che include Vanessa Scalera , Sabrina Ferilli , Luca Argentero , Miguel Angel Silvestre , Mara Venier , Carmine Recano , Alvise Rigo , Erik Tonelli , Marco Aceti , Franco Ciotoli , Milena Mancini , Giselda Volodi , Loredana Cannata , Geppi Cucciari , Liliana Bottone , Lorenzo Franzin , Andrea Ai Luigi, Milena Vukotic e l’amichevole partecipazione di Amanda Lear . Scritto dallo stesso regista insieme a Carlotta Corradi e a Elisa Casseri, il film, prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Picture e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, vede protagonista la diva del cinema Adriana Parigi , amata e celebrata non solo nel pubblico, ma anche nel privato. La donna ha un rapporto profondo con un gruppo di amici e vive sia un matrimonio che nel tempo si è trasformato, sia un amore nascosto, passionale ma sfuggente, che non ha mai vissuto davvero. Mentre la sua carriera è all’apice, e la sua vita emotiva si intensifica, Adriana inizia a sgretolarsi. Il tempo e la verità si confondono, costringendo sia lei, sia le persone che le stanno accanto, a fare i conti con loro stesse, in una corsa contro il tempo, per fermarlo e rendere eterno anche un solo attimo. La vita, infatti, può stravolgere tutto, ma non può cancellare ciò che conta veramente: le persone, i legami e l’amore.

IL FILM DIAMANTI

Con il film Nella gioia e nel dolore, il regista Ferzan Özpetek torna nei cinema dopo il grande successo della pellicola Diamanti, che aveva registrato oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia e aveva distribuito in più di 100 paesi nel mondo. Inoltre, ai David di Donatello 2025 aveva conquistato il David dello Spettatore. Il cast corale includeva Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, lo stesso Ferzan Özpetek ed Edoardo Stefanelli. Nella Roma odierna, Ferzan Özpetek convoca sia attrici e attori con i quali ha lavorato negli anni, sia volti nuovi, per sottoporre loro il copione del suo prossimo film, Diamanti. Durante una seduta di lettura, Elena Sofia Ricci dichiara di non poter prendere parte alla lavorazione del lungometraggio per stare accanto a una sua amica malata: Ferzan dovrà quindi eliminare il suo personaggio, la fondatrice della sartoria e madre delle titolari, che per esigenza scenica sarà quindi morta anni prima dell'anno di rappresentazione del film. La pellicola si apre a Roma nel 1974. Le sorelle Alberta e Gabriella Canova possiedono e dirigono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro, nella quale lavorano diverse donne. In questo microcosmo al femminile si intrecciano molte storie. La capo sarta Nina ha un figlio che non esce mai dalla sua stanza, nemmeno per mangiare o andare a scuola, dal momento che vive un disagio esistenziale che non riesce a comunicare ai genitori. La ricamatrice Eleonora, vedova, si trova alle prese con la nipote Beatrice, che vive il periodo dell'impegno politico e ha allacciato una segreta storia d'amore con Ennio, il segretario della sartoria. Ci sono poi la tingitrice Carlotta, la modista Paolina, madre single del piccolo Simone e in difficoltà economica dopo l’abbandono del padre turco del figlio, la sarta Nicoletta, che viene maltrattata, umiliata e picchiata dal marito violento, Bruno, che la minaccia persino di morte, la single Fausta, ironica e sensibile al fascino maschile, la giovane apprendista Giuseppina e la cuoca Silvana, un’ex ballerina che ha sempre una parola di conforto e un pasto caldo per tutti.