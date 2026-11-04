Va in onda su Italia 1, mercoledì 4 novembre, il thriller di spionaggio del 2018 diretto da Francis Lawrence. Il film è tratto dal romanzo Nome in codice: Diva dell’ex agente della CIA Jason Matthews. Jennifer Lawrence interpreta Dominika Egorova, una ballerina del Bolscioi che, dopo un incidente, entra nei servizi segreti russi e viene addestrata a sedurre e manipolare per ottenere informazioni. Nel cast anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling e Jeremy Irons