"Innamorarsi e altre pessime idee" con Guanciale e Pastorelli su Sky

Diretto da Simone Aleandri, il film affronta con ironia e sensibilità il tema delle molte sfaccettature delle relazioni contemporanee, con incontri inattesi, sentimenti irrisolti e seconde occasioni tipiche della vita di coppia. Nel cast anche Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide Devenuto. Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE ha al centro delle vicende Lino, interpretato da Lino Guanciale, un brillante avvocato abituato ad avere tutto sotto controllo, e Grazia, a cui presta il volto Grazia Schiavo, sua moglie, determinata a dare una svolta alla propria vita. Attorno a loro ruotano Paolo (Davide Devenuto), affascinante chef dal grande carisma, Sofia (Andrea Delogu), una donna alle prese con una situazione sentimentale e legale complicata, e gli amici Tommy (Claudio Colica) e Matilde (Ilenia Pastorelli). Tra relazioni che finiscono, nuovi incontri e occasioni impreviste, le vite dei protagonisti finiscono per intrecciarsi dando forma a una commedia romantica corale che racconta con ironia le infinite complicazioni dei sentimenti.

Una delusione d’amore, un piano di vendetta e un’alleanza decisamente fuori dagli schemi. Su Sky Cinema arriva in prima TV INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE , un’imprevedibile commedia romantica con Lino Guanciale e Ilenia Pastorelli. Il film esordirà stasera, lunedì 2 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

SINOSSI

Lino (Lino Guanciale), avvocato di successo, vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto). Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Saranno aiutati dagli eccentrici amici di Lino (Tommy, Claudio Colica) e di Sofia (Matilde, Ilenia Pastorelli). Ma l’imprevisto è dietro l’angolo: da questa insolita collaborazione nasce qualcosa che nessuno aveva previsto.

Diretto da Simone Aleandri, il film affronta con ironia e sensibilità il tema delle molte sfaccettature delle relazioni contemporanee, anche grazie alle interpretazioni del ricco cast che accompagnano un racconto fatto di incontri inattesi, sentimenti irrisolti e seconde occasioni tipiche della vita di coppia.

INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE| lunedì 2 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.