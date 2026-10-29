Addio a Patrick Stewart, l'attore di Star Trek aveva 86 anni

Il celebre attore di Star Trek e X-Men si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari a 86 anni, mercoledì 28 ottobre. A comunicarne la morte, la storica portavoce Kelly Bush Novak. "Sarà ricordato per la dignità, la compassione e l'umanità che ha saputo portare in ogni ruolo, tanto nell'arte quanto nella vita", si legge nella nota diffusa nei suoi social ufficiali

Il leggendario attore Patrick Stewart, iconico capitano di Star Trek , è morto all'età di 86 anni nella sua casa di Los Angeles, mercoledì 28 ottobre. Nel comunicato postato sui profili social ufficiali che rende nota la sua morte si leggono le seguenti toccanti parole: "Annunciamo con grande dolore la scomparsa di Sir Patrick Stewart, avvenuta ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'amorevole cura della sua adorata moglie Sunny, al termine di un breve e toccante percorso segnato dalla malattia di Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy. È stato avvolto dal caldo abbraccio di familiari e amici, circondato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e da quel tipo di profonda emozione che solo lui sapeva suscitare, dopo una vita dedicata interamente a tutti noi".

sei decenni di carriera tra teatro, cinema e televisione

Classe 1940, Patrick Stewart ha attraversato oltre sei decenni di carriera tra teatro, cinema e televisione, affermandosi come una delle figure più amate e rispettate dello spettacolo britannico. Dopo essersi imposto sulle scene con memorabili interpretazioni shakespeariane e un lungo sodalizio con la Royal Shakespeare Company, è entrato nell'immaginario collettivo grazie al ruolo del capitano Jean-Luc Picard nell'universo di 'Star Trek' e a quello del Professor X nella serie cinematografica degli 'X-Men' e nel secondo ciclo del Marvel Cinematic Universe: personaggi che ne hanno consacrato la fama globale.



Alla fine degli anni Ottanta, Patrick Stewart poteva già vantare decenni di carriera nel teatro classico britannico, ma negli Stati Uniti era ancora pressoché sconosciuto quando gli venne affidato il comando della U.S.S. Enterprise in 'Star Trek'. Il produttore di 'Star Trek: The Next Generation', Robert Justman, si imbatté per caso in una conferenza all'Università della California - Los Angeles in cui Stewart leggeva Shakespeare con il suo stile inconfondibile che sarebbe poi diventato il suo marchio di fabbrica. Colpito dalla sua presenza scenica, lo convocò per un'audizione, nonostante le perplessità del creatore di 'Star Trek', Gene Roddenberry, convinto che un attore britannico calvo non potesse diventare il volto della nuova serie.



Dopo una selezione lunga e combattuta, Stewart riuscì a conquistare la fiducia del notoriamente esigente Roddenberry e firmò un contratto pluriennale per interpretare il capitano Jean-Luc Picard. All'epoca, però, era convinto che la serie non sarebbe sopravvissuta oltre la prima stagione. "Tutte le persone con cui parlavo, agenti, registi, sceneggiatori, altri attori, mi dicevano: 'Non preoccuparti dei sei anni di contratto, sarai fortunato se arriverete alla fine del primo', ricordò Stewart in un'intervista del 2010. "Tutti pensavano che fosse una follia tentare di rilanciare una serie così iconica come 'Star Trek' di William Shatner e Leonard Nimoy". Il resto è storia.