Geneviève Dulude-De Celles firma sia la regia sia la sceneggiatura di Nina Roza. Il film è stato girato nel 2024 ed è stato presentato, in una versione ancora in lavorazione, al programma First Look del Festival di Locarno nel 2025, dove ha ricevuto l’Urban Post First Look Award e il Jannuzzi Smith Award.

La fotografia è di Alexandre Nour Desjardins, mentre il montaggio è curato da Damien Keyeux. La produzione coinvolge Colonelle Films, Ginger Light, Premier Studio, Echo Bravo e UMI Films.

Dopo la prima mondiale alla Berlinale del 16 febbraio 2026, il lungometraggio è uscito nelle sale canadesi il 24 aprile ed è arrivato in Bulgaria il 9 ottobre. È stato inoltre scelto per rappresentare il Canada nella categoria dedicata al miglior film internazionale alla 99ª edizione degli Academy Awards, prevista nel 2027.

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