Mihail ha lasciato la Bulgaria negli anni Novanta, dopo la morte della moglie, portando con sé la figlia Roza, allora bambina. A Montréal si è costruito un’altra esistenza, tutta lingua francese e arte contemporanea: è un consulente stimato, uno di quelli che collezionisti e galleristi interpellano per capire se un talento è oro zecchino o latta dipinta.

Quando il collezionista Christophe (Christian Bégin) gli chiede di verificare l’autenticità dei quadri di Nina, bambina bulgara di otto anni resa celebre da un video virale, Mihail tentenna. Accettare significa tornare, dopo ventotto anni. A spingerlo è proprio Roza, che ormai si fa chiamare Rose, rifugiatasi da lui con il figlio dopo una crisi di coppia e decisa a trasmettere al bambino quell’eredità bulgara che il padre ha sempre tenuto sotto chiave. Sicché Mihail parte. E scopre presto che l’attribuzione più difficile riguarda la propria vita